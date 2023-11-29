Раритетний спорткар Porsche 911 повернули у виробництво з новими технологіями (фото)

Porsche 911 GBR002 має лише кілька візуальних відмінностей від стандартного авто. Під капотом розташований 410-сильний двигун, а підвіска була сильно модернізована.

Раритетний спорткар Porsche 911 першого покоління отримав рестомод від ательє Theon Design. Новинка зберегла дух оригінальної моделі, але отримала сучасні технології. Про це розповіли на сайті Motor1.

Porsche 911 GBR002 пофарбований у темно-зелений колір Oak Green. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні написи з назвою бренду.

Ззаду розміщені чотири вихлопні патрубки Фото: Theon Design

На авто встановлено 18-дюймові легкосплавні колісні диски в стилі Fuchs. Вони взуті в ширші шини порівняно зі стандартною моделлю.

Спорткар отримав 18-дюймові колісні диски Фото: Theon Design

Кузов Porsche 911 GBR002 повністю виготовлений із вуглецевого волокна. Завдяки цьому вага авто становить лише 1169 кг.

Крім цього спорткар отримав просунуту електронну систему демпфірування TracTive. Вона працює в парі з диференціалом підвищеного тертя. Також були поліпшені гальма.

В інтер'єрі з'явилося оздоблення з алюмінію. Сидіння і дверні панелі оббиті мусліновою шкірою. На приладовій панелі є акценти зеленого і сірого кольорів.

Інтер'єр авто був сильно модифікований Фото: Theon Design

Porsche 911 GBR002 оснащений 4,0-літровим атмосферним опозитним двигуном потужністю 410 к.с. і 442 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Вартість новинки не розкривається, але ціни на автомобілі від Theon Design починаються від 482 000 доларів. З урахуванням деяких опцій готове авто може обійтися ще дорожче.

Раніше Фокус писав, що в Австралії розташована велика колекція автомобілів Porsche сірого кольору.