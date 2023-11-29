Військовий Humvee перетворили на шалений шестиколісний болід (фото)

Військовий Humvee став основою для яскравого хот-рода. У автомобіля шість коліс, а двигун розташований позаду.

Позашляховик HMMWV, також відомий як Humvee, став основою для неймовірного тюнінг-проекту. Військового побратима Hummer H1 перетворили на надпотужний спорткар із трьома осями. Про це повідомляється на сайті ательє Danton Arts Kustoms.

Позашляховик серйозно занизили і зробили шестиколісним

Саме ця компанія виконала тюнінг Humvee. Спочатку військовий позашляховик хотіли лише оснастити потужнішим двигуном V10 від Dodge Viper, але потім вирішили зайнятися серйознішим доопрацюванням.

У підсумку, HMMWV все ж отримав мотор Dodge, але інший — 6,2-літровий компресорний V8 Hellcat. Після тюнінгу його потужність зросла до 830 к. с. Впоратися з такою віддачею покликана автоматична КПП від General Motors.

Мало того, двигун встановили ззаду і додали ще одну вісь. Для цього довелося зрізати задню частину кабіни.

Ззаду встановили 830-сильний V8

Крім того, Humvee занизили — для цього довелося створити кастомну раму з повністю новою підвіскою. Також з'явилися величезне антикрило, задній дифузор і агресивний передній бампер.

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