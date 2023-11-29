Військовий Humvee перетворили на шалений шестиколісний болід (фото)
Військовий Humvee став основою для яскравого хот-рода. У автомобіля шість коліс, а двигун розташований позаду.
Позашляховик HMMWV, також відомий як Humvee, став основою для неймовірного тюнінг-проекту. Військового побратима Hummer H1 перетворили на надпотужний спорткар із трьома осями. Про це повідомляється на сайті ательє Danton Arts Kustoms.
Саме ця компанія виконала тюнінг Humvee. Спочатку військовий позашляховик хотіли лише оснастити потужнішим двигуном V10 від Dodge Viper, але потім вирішили зайнятися серйознішим доопрацюванням.
У підсумку, HMMWV все ж отримав мотор Dodge, але інший — 6,2-літровий компресорний V8 Hellcat. Після тюнінгу його потужність зросла до 830 к. с. Впоратися з такою віддачею покликана автоматична КПП від General Motors.
Мало того, двигун встановили ззаду і додали ще одну вісь. Для цього довелося зрізати задню частину кабіни.
Крім того, Humvee занизили — для цього довелося створити кастомну раму з повністю новою підвіскою. Також з'явилися величезне антикрило, задній дифузор і агресивний передній бампер.
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