Культовий Toyota Land Cruiser отримав яскравий тюнінг для серйозного бездоріжжя (фото)

Тюнінг Toyota Land Cruiser 70 виконали в ательє Modellista. Позашляховику поліпшили прохідність, допрацювали салон і додали корисні аксесуари.

Toyota Land Cruiser 70 залишається в строю і нещодавно пройшов оновлення. Мало того, цю модель-довгожитель продовжують тюнінгувати. Свій пакет доопрацювань для неї представило ательє Modellista, що входить до складу Toyota. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Toyota Land Cruiser 70 отримав нові бампери та позашляхову гуму

Тюнінг Toyota Land Cruiser 70 від Modellista покликаний поліпшити і так хороші позашляхові здібності автомобіля. Для доопрацювання використовувалися аксесуари відомої фірми Jaos.

Позашляховик Toyota отримав посилені бампери і додатковий захист днища. Крім того, встановлено 18-дюймові диски з позашляховою гумою Yokohama Geolander, а на даху з'явився багажник.

На даху з'явився багажник

У салоні Toyota Land Cruiser 70 поліпшено оздоблення — з'явилися вставки "під дерево" і діодне підсвічування. Крім того, передбачено міцні гумові килимки.

Як відомо, новий Toyota Land Cruiser 70 комплектують 4,0-літровим бензиновим V6 на 228 к. с. і дизелями об'ємом 2,8 л (204 к. с.) і 4,5 л (200 к. с.). Повний привід доповнено понижувальною передачею і блокуваннями диференціалів.

У салоні додали вставки "під дерево"

Тюнінг-пакет від Modellista коштує 6700 доларів. Також можна купити його деталі окремо. Найдорожчими є диски з шинами за $1500, а найдешевшими — вставки з дерева в салоні за $450.

До слова, нещодавно лінійку оновленого Toyota Land Cruiser 70 розширила і тридверна версія.

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