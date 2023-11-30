Єдиний в Україні: в інтернеті показали рідкісний розкішний лімузин Hyundai (фото)

Лімузин Hyundai Centennial випускався невеликими серіями з 1999 по 2009 рік. Салон авто оздоблений шкірою і деревом, а передні і задні сидіння оснащені електроприводом.

Опубліковано фото рідкісного Hyundai Centennial в Україні. Розкішний представницький лімузин є єдиним у нашій країні. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Передньопривідний лімузин оснащений 4,5-літровим V8 Фото: Roma Urraco

Hyundai Centennial — експортна версія флагманської моделі Equus першого покоління. Седан є попередником Genesis G90. Його випускали з 1999 по 2009 роки, а в основі моделі лежить Mitsubishi Dignity.

Салон Hyundai Centennial оздоблений шкірою та деревом Фото: Roma Urraco

Конкретно цей Hyundai Centennial 2005 року — подовжена 5,4-метрова версія моделі. Вона є набагато рідкіснішою, ніж стандартний седан.

Лімузин привіз в Україну один із керівників компанії-імпортера Hyundai. Її фото зробили 2019 року, коли авто виставили на продаж за $8000 на майданчику одного з київських дилерів марки.

Автомобіль подовжили до 5,4 метрів Фото: Roma Urraco

Roma Urraco повідомляє, що стан авто тоді був не найкращим. Зараз Hyundai Centennial їздить в Івано-Франківську.

На фото видно, що салон Hyundai Centennial оздоблено шкірою і деревом, а електроприводом оснащено не тільки передні, а й задні сидіння. Крім того, у пасажирів другого ряду є можливість керувати кліматом.

Задні пасажири можуть регулювати крісла або налаштовувати клімат Фото: Roma Urraco

Лімузин Hyundai оснащений 4,5-літровим V8 потужністю 260 к.с. і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Примітно, що у авто передній привід.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві бачили знаменитий спортивний Nissan 2000-х.

Також ми писали про рідкісного італійського конкурента Mercedes E-Class.