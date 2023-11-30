Доступний електрокар Renault із запасом ходу 400 км показали на перших знімках (фото)
Дизайн нового Renault 5 натхненний однойменною моделлю 70-х років. Новинку запропонують із двома акумуляторними батареями та максимальним запасом ходу до 400 км.
Новий компактний електромобіль Renault 5 показали на перших тизерах. Модель отримає ретро-дизайн і кілька унікальних особливостей. Про це розповіли на сайті бренду.
На відміну від концепт-кара серійна версія Renault 5 отримає вужчі передні фари. Між ними буде розташована контрастна чорна смуга.
На капоті встановлять незвичайний цифровий індикатор заряду акумуляторної батареї. Найімовірніше, він відображатиме значення у відсотках.
Ззаду розмістять вертикальні ліхтарі з безліччю світлодіодних елементів. Вони натхненні однойменною моделлю, яку випускали з 1972 до 1985 року.
Силует хетчбека залишиться без змін. Ручки бічних задніх дверей будуть заховані.
Renault 5 буде заснований на платформі CMF-B EV. Спершу модель запропонують тільки з електромотором потужністю 135 к.с.
На вибір будуть доступні акумуляторні батареї місткістю 40 і 52 кВт∙год. Топова версія зможе проїхати до 400 км на одному заряді.
Прем'єра Renault 5 відбудеться на Женевському автосалоні 26 лютого 2024 року. Цього ж року планується старт продажів моделі в Європі. Вартість новинки складе близько 25 000 євро (27 200 доларів).
Раніше Фокус писав, що Renault показали електричного наступника хетчбека Twingo.