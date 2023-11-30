У США з'явилася перша дорога з бездротовою зарядкою для електромобілів (фото)

Дорога здатна заряджати всі електромобілі, оснащені приймачем Electreon. З наступного року мережу бездротових зарядок планують розширити по всьому штату Мічиган.

В американському Детройті з'явилася перша в США громадська дорога з бездротовою зарядкою для електромобілів. З 2024 року мережу таких доріг планують розширити по всьому штату Мічиган. Про це розповіли на сайті Electrek.

Над проєктом працювали місцева влада Детройта, Міністерство транспорту штату Мічиган і компанія Electreon. Остання надала мідні котушки індуктивної зарядки, які були встановлені під поверхнею дороги.

Дорога здатна заряджати електромобілі з приймачем Electreon. Він передає енергію акумуляторної батареї авто прямо під час руху.

Наразі бездротова зарядка знаходиться тільки на одній ділянці дороги Фото: Electreon

Швидкість такої зарядки значно нижча, ніж у традиційних зарядних станцій. Проте дороги з бездротовою зарядкою позбавлять власників електромобілів необхідності самостійно поповнювати запас акумулятора.

Наразі проєкт перебуває на стадії тестування. Експерти використовують фургон Ford E-Transit для досліджень і виправлення помилок.

Також поруч із цією ділянкою дороги встановлено дві статичні індуктивні зарядні станції. Вони дають змогу заряджати електромобіль під час зупинки.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали сучасні електромобілі з найшвидшою швидкістю зарядки.

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