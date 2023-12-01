Скарб з 90-х: в Україні за $200 продали рідкісний вкладиш від жуйки "Turbo" (фото)

На вкладиші зображено Opel Ascona C 1982 року з інжекторним 115-сильним двигуном. Седан був здатний розвивати швидкість 187 км/год.

В Україні на аукціоні продали перший вкладиш від культової жувальної гумки "Turbo". На ньому зображений седан Opel Ascona. Про це розповіли на сайті ТопЖир.

У 1990-х роках багато підлітків збирали жувальні гумки "Turbo". Їхньою головною особливістю була наявність вкладишів із зображенням цікавих автомобілів, до яких додавали короткі відомості про їхні характеристики.

Кілька днів тому на аукціоні VIOLITY продали вкладиш "Turbo" з Opel Ascona C 1982 року випуску. Він має перший номер, що підвищує інтерес для колекціонерів.

За особливий вкладиш вдалося вторгувати 6556 гривень. Продавець поділився, що виміняв його у свого сусіда. Відтоді він зберігав вкладиш в альбомі.

Продавець довгі роки зберігав цей вкладиш Фото: VIOLITY

Opel Ascona C випускався з 1981 до 1988 року. Модель була доступна в кузовах седан, універсал і хетчбек.

Зображений на вкладиші екземпляр відрізняється наявністю 1,8-літрового інжекторного двигуна потужністю 115 к.с. під капотом. Цей седан має максимальну швидкість 187 км/год.

Opel Ascona C з вкладиша оснащений 115-сильним двигуном Фото: Opel

Минулий рекорд за вартістю належить вкладишу з номером №70. Її продали на аукціоні за 74 долари (2 692 гривні).

Раніше Фокус писав, що в Україні на аукціоні за 100 000 доларів продали вінтажний ГАЗ-12 ЗІМ 1953 року.