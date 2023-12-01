Рідкісний колекційний Ford 30-х простояв півстоліття покинутим у сараї (відео)

Класичний Ford V8 стояв у гаражі з 1973 року. Кабріолет не здатний пересуватися своїм ходом, але підлягає реставрації.

У США виявили занедбаний кабріолет Ford V8 1938 року. Вінтажний автомобіль півстоліття не виїжджав на дорогу. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі IronTrap Garage.

Автомобіль відправили на реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Ford V8 з 1973 року стояв у гаражі в штаті Нью-Йорк. За півстоліття у кабріолета облізла фарба, проте товстий кузовний метал не надто проржавів.

Салон Ford V8 пошкоджений гризунами та єнотами — частина оздоблення виявилася розірваною. До того ж, у авто відсутні передня панель і м'який тканинний дах.

У салоні відсутня передня панель Фото: скриншот / YouTube

Двигун Ford V8 не заводиться і потребує ремонту. Можливо, навіть знадобиться його заміна, хоча аналогічну 3,6-літрову вісімку на 90 к. с. знайти нескладно — тільки в 1938 році випустили близько 400 000 Ford V8.

Утім, конкретно цей автомобіль набагато рідкісніший, адже кабріолетів у топовому виконанні DeLuxe зібрали лише 6080, а до наших днів їх збереглося менше тисячі. Зараз Ford V8 популярні серед колекціонерів, тож машину відправлять на реставрацію.

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