У США показали незвичайну колекцію раритетних мікроавтомобілів (фото)

У колекції можна знайти безліч рідкісних і незвичайних автомобілів з цікавою історією. На аукціоні продають навіть автоамфібію Amphicar Model 770.

На аукціоні Mecum виставили колекцію з понад 50 раритетних мікроавтомобілів. Деякі моделі були випущені в 1950-х роках. Про це розповіли на сайті Hemmings.

Ця колекція належала нині покійному Кену Вегеру. Він зберігав більшу частину своїх автомобілів у приватному музеї "Музей маленьких чудес" в американському місті Кристал-Лейк.

Серед цих авто є кілька дуже рідкісних екземплярів. Наприклад, знаменитий Amphicar, який є серійним автомобілем-амфібією, що випускався з 1961 до 1968 року.

Amphicar Model 770 може пересуватися по воді Фото: Mecum

Ще однією "перлиною" колекції є Crosley Super Sport. Це одна з перших мініатюрних моделей у США.

Crosley Super Sport був одним із перших мініатюрних авто в США Фото: Mecum

Одним із найстаріших мікроавтомобілів у колекції є Carden Cyclecar із двоциліндровим двигуном із повітряним охолодженням. На продаж виставлено модель 1920 року випуску.

Цей Carden Cyclecar було випущено 1920 року Фото: Mecum

Також у колекції можна знайти спорткар Victoria 250 Roadster 1958 року і культовий BMW Isetta 600 1959 року. Далеко не всі авто мають чудовий стан, але їх можна відновити.

Крім цього в колекції можна знайти незвичайний Snyder ST600-C 2012 року випуску. Цей автомобіль створений на базі Daewoo Matiz і має лише три колеса.

Snyder ST600-C заснований на Daewoo Matiz Фото: Mecum

Усі автомобілі можна подивитися наживо у виставковому залі. Торги закінчуються 9 грудня.

Раніше Фокус писав, що в Австралії розташована велика колекція автомобілів Porsche сірого кольору.