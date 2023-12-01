Названо найкращі преміальні автомобілі з пробігом вартістю до $32 000 (фото)
До рейтингу увійшли 10 преміальних автомобілів, які мають безліч переваг перед конкурентами. Також експерти виділили головні плюси та мінуси цих моделей.
Британські експерти назвали найкращі преміальні автомобілі з пробігом. Усі ці моделі можна купити менш ніж за $32 000. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Преміальні автомобілі пропонують вищий рівень розкоші порівняно з іншими моделями. Проте такі авто коштують значно дорожче. На щастя, з роками вони стають дешевшими.
Експерти виділили 10 преміальних автомобілів, на які варто звернути увагу. Ці авто мають безліч плюсів.
Топ 10 найкращих преміальних авто з пробігом до $32 000:
10. Jaguar XJ
Jaguar XJ поєднує в собі сучасні технології та британське почуття розкоші. Також цей седан вирізняється приємною керованістю та надійніший за багато інших моделей бренду.
Плюси:
- приємна керованість;
- потужні двигуни;
- багате оснащення;
- високий рівень надійності.
Мінуси:
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- погана якість збірки.
9. Volvo S90
Volvo S90 сильно відрізняється від багатьох своїх конкурентів. Це просторий седан з практичним інтер'єром, багатим оснащенням і стриманим дизайном.
Плюси:
- високий рівень практичності;
- багате оснащення;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- незручні органи управління;
- коробка передач працює нестабільно.
8. Jaguar XF
Jaguar XF має більш відточену керованість порівняно з XJ, а також значно дешевше. При цьому модель залишається досить комфортною для довгих поїздок.
Плюси:
- приємна керованість;
- багате оснащення;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- високі експлуатаційні витрати;
- незручний інформаційно-розважальний дисплей;
- коробка передач працює нестабільно;
- низький рівень надійності.
7. BMW 7 серії
BMW 7 Series пропонує багате оснащення і передові технології для свого часу. Це дуже комфортний седан, на якому приємно їздити самостійно.
Плюси:
- потужні двигуни;
- розкішний інтер'єр;
- приємна керованість.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- деякі опції коштують занадто дорого.
6. Audi A6
Audi A6 є комфортним і технологічним седаном. Крім цього модель має стильний дизайн екстер'єру.
Плюси:
- стильний дизайн;
- якісний інтер'єр;
- просторий інтер'єр.
Мінуси:
- не найкомфортніша підвіска;
- висока витрата палива;
- низький рівень надійності.
5. BMW 6 серії Gran Coupe
BMW 6 Series Gran Coupe об'єднує в собі стиль купе і практичність седана. Також це комфортна модель, яка доступна з потужними двигунами.
Плюси:
- потужні двигуни;
- якісний інтер'єр;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- висока витрата палива;
- неприємна керованість.
4. Mercedes-Benz E-Class
Mercedes-Benz E-Class доступний з великим асортиментом силових установок на вибір. Це розкішна модель із багатим оснащенням і комфортною підвіскою.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- комфортна підвіска;
- багате оснащення.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- дизельні двигуни працюють шумно.
3. Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class давно зарекомендував себе як один із найкомфортніших і технологічних автомобілів на ринку. Ця модель пропонує розкішний інтер'єр і приємну керованість.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- висока витрата палива;
- високі експлуатаційні витрати.
2. Audi A8
Audi A8 вирізняється з-поміж конкурентів стриманим дизайном і передовими технологіями. Це дуже комфортний седан із розкішним інтер'єром.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- розкішний інтер'єр;
- високий рівень практичності.
Мінуси:
- висока витрата палива;
- не найкрасивіший інтер'єр;
- неприємна керованість.
1. BMW 5 серії
BMW 5 Series не такий розкішний як 7 Series, але ця модель пропонує більш приємну керованість і коштує дешевше. Ця модель відрізняється стильним дизайном і багатим оснащенням.
Плюси:
- приємна керованість;
- багате оснащення;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- висока вартість;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- низький рівень надійності.
Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найкращі компактні автомобілі з пробігом.