Презентовано 1000-сильний суперкар від Hyundai: його зможуть випробувати всі охочі (відео)

Суперкар Genesis X Gran Berlinetta оснащений гібридною установкою потужністю 1086 к. с. У купе яскравий обтічний дизайн і високотехнологічний інтер'єр.

У Барселоні презентували яскравий Genesis X Gran Berlinetta. Концепт-кар від преміум-бренду Hyundai залишиться в одному-єдиному екземплярі, проте незабаром його зможуть протестувати всі охочі. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

Авто створено для комп'ютерної гри Gran Turismo Фото: Genesis

Новий Genesis X Gran Berlinetta — елегантне двомісне спорткупе з довгим капотом і зсунутим назад салоном. Дизайн передньої частини витриманий у фірмовому стилі марки — з тоненькими фарами і "дзьобом" решітки радіатора. Ззаду встановлено невеликий спойлер. У суперкара низький (0,34) коефіцієнт аеродинаміки.

Суперкар оснащений 1086-сильною гібридною установкою Фото: Genesis

Салон Genesis X Gran Berlinetta оздоблений стьобаною шкірою і карбоном. На всю ширину передньої панелі розтягнуто дисплей, а ще екран віртуальної панелі приладів розмістили прямо на кермі.

Панель приладів розміщена на кермі Фото: Genesis

Суперкар Hyundai оснащений надпотужною гібридною установкою. Бензиновий V6 розвиває 882 к. с. при високих 10 000 об/хв і працює в парі з 204-сильним електромотором. Сумарна віддача становить 1086 к. с. і 1337 Н∙м.

Новий Genesis X Gran Berlinetta не випускатимуть, проте його віртуальна копія з січня 2024 року з'явиться в комп'ютерній грі Gran Turismo 7. Її можна буде завантажити та випробувати.

До слова, це далеко не перше подібне авто для Gran Turismo. Свої моделі для комп'ютерної гри раніше підготували Porsche, Ferrari Jaguar і навіть Suzuki.

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