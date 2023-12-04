Результати здивували: витрату пального нових кросоверів перевірили в реальних умовах (фото)

Експерти перевірили витрату пального восьми кросоверів. Деякі моделі в реальних умовах виявилися економічнішими, ніж заявляли їхні виробники.

Австралійська автомобільна асоціація (ААА) провела дослідження економічності сучасних авто. Витрату пального популярних кросоверів заміряли в реальних умовах. Про це повідомляє сайт The Drive.

У випробуваннях взяли участь дев'ять кросоверів у бензинових, дизельних і гібридних версіях. З'ясувалося, що у більшості авто реальна витрата пального більша, ніж паспортна.

Дизельний Hyundai Tucson виявився економічнішим у реальних умовах Фото: Hyundai

Найбільшу розбіжність показала Toyota RAV4 з 2,0-літровим бензиновим мотором: у реальних умовах вона витрачає на 13,33% більше, ніж заявлено — 6,8 л/100 км проти 6,0.

У Hyundai Kona з 2,0-літровою бензиновою четвіркою розбіжність становить 12,9% — 7,0 л на 100 км проти 6,2. Крім того, реальна витрата пального виявилася вищою за паспортну у бензинових MG ZS, Mitsubishi ASX і Ford Puma, а також гібридної Toyota RAV4.

Водночас, три кросовери виявилися економічнішими в реальних умовах. Йдеться про бензинові Haval Jolion і Nissan X-Trail, а також дизельний Hyundai Tucson.

Назва моделі Паспортна витрата Реальна витрата Різниця Haval Jolion, 1,5 л турбо-бензин 8,1 л/100 км 7,9 л/100 км -2,47% Hyundai Tucson, 2,0 л турбодизель 6,3 л/100 км 6,2 л/100 км -1,59% Nissan X-Trail, 2,5 л бензин 7,4 л/100 км 7,3 л/100 км -1,35% Toyota RAV4, 2,5 л гибрид 4,7 л/100 км 4,8 л/100 км 2,13% Ford Puma, 1,0 л турбо-бензин 5,3 л/100 км 5,7 л/100 км 7,55% Mitsubishi ASX, 2,0 л бензин 7,6 л/100 км 8,2 л/100 км 7,90% MG ZS, 1,5 л бензин 7,1 л/100 км 7,7 л/100 км 8,45% Hyundai Kona, 2,0 л бензин 6,2 л/100 км 7,0 л/100 км 12,90% Toyota RAV4, 2,0 л бензин 6,0 л/100 км 6,8 л/100 км 13,33%

В ААА обіцяють продовжити подібні тести і протягом 4 років перевірять економічність 200 автомобілів різних класів.

Раніше Фокус розповідав, що в реальних умовах перевірили і запас ходу сучасних електромобілів.

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