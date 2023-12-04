Результати здивували: витрату пального нових кросоверів перевірили в реальних умовах (фото)
Експерти перевірили витрату пального восьми кросоверів. Деякі моделі в реальних умовах виявилися економічнішими, ніж заявляли їхні виробники.
Австралійська автомобільна асоціація (ААА) провела дослідження економічності сучасних авто. Витрату пального популярних кросоверів заміряли в реальних умовах. Про це повідомляє сайт The Drive.
У випробуваннях взяли участь дев'ять кросоверів у бензинових, дизельних і гібридних версіях. З'ясувалося, що у більшості авто реальна витрата пального більша, ніж паспортна.
Найбільшу розбіжність показала Toyota RAV4 з 2,0-літровим бензиновим мотором: у реальних умовах вона витрачає на 13,33% більше, ніж заявлено — 6,8 л/100 км проти 6,0.
У Hyundai Kona з 2,0-літровою бензиновою четвіркою розбіжність становить 12,9% — 7,0 л на 100 км проти 6,2. Крім того, реальна витрата пального виявилася вищою за паспортну у бензинових MG ZS, Mitsubishi ASX і Ford Puma, а також гібридної Toyota RAV4.
Водночас, три кросовери виявилися економічнішими в реальних умовах. Йдеться про бензинові Haval Jolion і Nissan X-Trail, а також дизельний Hyundai Tucson.
|Назва моделі
|Паспортна витрата
|Реальна витрата
|Різниця
|Haval Jolion, 1,5 л турбо-бензин
|8,1 л/100 км
|7,9 л/100 км
|-2,47%
|Hyundai Tucson, 2,0 л турбодизель
|6,3 л/100 км
|6,2 л/100 км
|-1,59%
|Nissan X-Trail, 2,5 л бензин
|7,4 л/100 км
|7,3 л/100 км
|-1,35%
|Toyota RAV4, 2,5 л гибрид
|4,7 л/100 км
|4,8 л/100 км
|2,13%
|Ford Puma, 1,0 л турбо-бензин
|5,3 л/100 км
|5,7 л/100 км
|7,55%
|Mitsubishi ASX, 2,0 л бензин
|7,6 л/100 км
|8,2 л/100 км
|7,90%
|MG ZS, 1,5 л бензин
|7,1 л/100 км
|7,7 л/100 км
|8,45%
|Hyundai Kona, 2,0 л бензин
|6,2 л/100 км
|7,0 л/100 км
|12,90%
|Toyota RAV4, 2,0 л бензин
|6,0 л/100 км
|6,8 л/100 км
|13,33%
В ААА обіцяють продовжити подібні тести і протягом 4 років перевірять економічність 200 автомобілів різних класів.
Раніше Фокус розповідав, що в реальних умовах перевірили і запас ходу сучасних електромобілів.
Також ми писали, що в Україні з'явиться компактний кросовер Hyundai з витратою 4,5 л на 100 км.