Еволюція безпеки: 30-річний Mitsubishi випробували в сучасному краш-тесті (відео)

Організація ANCAP вирішила нестандартно відзначити свій 30-річний ювілей. Експерти перевірили безпеку седана Mitsubishi Magna 1993 року в сучасному краш-тесті.

Австралійські експерти випробували седан Mitsubishi Magna 1993 року випуску в сучасному краш-тесті. Вони продемонстрували, наскільки безпечнішими стали автомобілі за 30 років. Відео опублікували на YouTube-каналі ANCAP Safety Ratings.

У 2023 році організація ANCAP відзначає 30-річний ювілей. На честь цієї події експерти заново провели краш-тест одного з перших протестованих авто — Mitsubishi Magna. Цього разу седану довелося зіткнутися з більш суворими випробуваннями.

Навіть попри відсутність подушок безпеки, у 1990-х роках Mitsubishi Magna вважався одним із найбезпечніших авто в Австралії. Сучасний краш-тест показав, що модель не здатна захистити пасажирів від серйозних травм під час ДТП.

У 1990-х роках швидкість зіткнень тестованих авто була значно нижчою, ніж у наш час. Крім цього для сучасних краш-тестів використовують нові перешкоди.

В ANCAP заявили, що потенційний пасажир Mitsubishi Magna ризикує отримати смертельні травми у випадку ДТП. Головною причиною такого результату є відсутність подушок безпеки.

Водій седана також може сильно постраждати від зіткнення. Манекен отримає ушкодження в ділянці ніг, таза та грудної клітки.

Раніше Фокус повідомляв, що компактний кросовер Volvo XC60 не зміг впоратися з оновленим краш-тестом на бічне зіткнення.