Випускалася в Україні: General Motors припинять складання знаменитої бюджетної моделі (фото)

Chevrolet Lacetti виробляли з 2002 року в 12 країнах світу. Бюджетна модель відома під безліччю назв, а її дизайн створили відомі італійські стилісти.

Випуск бюджетного Chevrolet Lacetti нарешті буде припинено. Модель-довгожитель знімуть з виробництва на підприємстві UzAuto Motors в Узбекистані на початку 2024 року. Про це повідомляє узбецький сайт "Автострада".

На UzAuto Motors вже налагоджено випуск наступника Lacetti — Chevrolet Onix. Крім того, незабаром виробництво запустять ще один бюджетний седан Chevrolet, проте поки що його подробиці тримають у секреті.

Дизайн хетчбека Lacetti створив знаменитий стиліст Джорджетто Джуджаро Фото: General Motors

Узбекистан був останньою країною, де виробляли Chevrolet Lacetti. Загалом же з 2002 року модель випускали в 12 країнах світу на трьох континентах. Складання Lacetti було налагоджено і в Україні — на підприємстві в Чорноморську в 2004-2013 роках. Пізніше в нашу країну поставляли авто з Узбекистану під назвою Daewoo Gentra. Загалом на українському ринку продали понад 55 тис. цих авто.

До слова, назв у моделі було безліч. У різних країнах вона також була відома під такими іменами:

Buick Excelle;

Chevrolet Optra;

Chevrolet Nubira;

Ravon Gentra;

Holden Viva;

Suzuki Forenza;

Suzuki Reno.

Седан проектували дизайнери Pininfarina Фото: General Motors

Примітно, що хетчбек Chevrolet Lacetti розробив знаменитий стиліст Джорджетто Джуджаро з ательє ItalDesign, а ось седан і універсал "малювали" дизайнери Pininfarina.

На вибір у різних країнах пропонували бензинові двигуни об'ємом 1,4 л (93 к. с.), 1,5 л (107 к. с.), 1,6 л (109 к. с.), 1,8 л (120 к. с.) і 2,0 л (121-132 к. с.), а також 2,0-літровий 121-сильний турбодизель.

Збірка моделі була налагоджена і в Україні Фото: General Motors

Chevrolet Lacetti в Україні продавали у версіях об'ємом 1,5, 1,6 і 1,8 л. Модель була доступна з 5-ступінчастою механічною і 4-ступінчастою автоматичною КПП.

Chevrolet Lacetti виступав у гоночній серії WTCC. Крім того, він прославився в телешоу Top Gear як "авто за помірною ціною", на якому змагалися зірки.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche припинили випуск своєї нестандартної моделі.

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