Британці назвали найненадійніші сімейні кросовери з пробігом (фото)
До рейтингу увійшли 10 сімейних кросоверів з пробігом, які мають найбільше проблем з надійністю. Також експерти виділили найпоширеніші поломки цих моделей.
Британські експерти назвали найбільш ненадійні сімейні кросовери з пробігом. Для цього вони вивчили дані про поломки автомобілів за останні 24 місяці. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Сімейні кросовери є дуже універсальними автомобілями, які здатні впоратися майже з будь-яким завданням. Попри це, далеко не всі такі моделі є надійними.
До рейтингу увійшли 10 сімейних кросоверів віком до 12 років. Експерти поділилися, з якими поломками найчастіше стикаються власники цих моделей.
Топ 10 найненадійніших сімейних кросоверів з пробігом:
10. Kia Sportage (дизель)
Рейтинг надійності: 90,6%
Роки випуску: 2016 — 2021
Поширені поломки: гальма, двигун, кондиціонер, коробка передач, інформаційно-розважальна система, коробка передач
Дизельний Kia Sportage поступається в надійності своїй бензиновій версії. Близько 30% власників кросовера стикалися з поломками за останні 24 місяці експлуатації.
9. BMW X1 (дизель)
Рейтинг надійності: 89,2%
Роки випуску: 2015 — 2022
Поширені поломки: акумулятор, електроніка, двигун, коробка передач, внутрішнє оздоблення, двигун, коробка передач
Дизельна версія BMW X1 має набагато більше проблем із надійністю, ніж бензиновий кросовер. Приблизно 26% автомобілів вийшли з ладу за останні два роки.
8. Audi Q3
Рейтинг надійності: 86,8%
Роки випуску: 2018 — наш час
Поширені поломки: інформаційно-розважальна система, кузов, гальма, електроніка, паливна система, вихлопна система
Audi Q3 виявився далеко не найнадійнішою моделлю бренду. Близько 44% власників кросовера стикалися з поломками за останні 24 місяці експлуатації.
7. Peugeot 3008
Рейтинг надійності: 86,1%
Роки випуску: 2017 — наш час
Поширені поломки: електроніка, двигун, вихлопна система, коробка передач, підвіска, гальма, кузов, паливна система
Головною проблемою Peugeot 3008 виявився занадто тривалий ремонт. При цьому у моделі часто трапляються поломки.
6. Jaguar E-Pace
Рейтинг надійності: 83,8%
Роки випуску: 2017 — наш час
Поширені поломки: інформаційно-розважальна система, кузов, електроніка, коробка передач, акумулятор, внутрішнє оздоблення, кузов, електроніка
Jaguar E-Pace страждає від проблем із надійністю та високої вартості обслуговування. Варто зазначити, що автовиробник покриває більшу частину витрат на ремонт.
5. Range Rover Evoque
Рейтинг надійності: 83,6%
Роки випуску: 2011 — 2019
Поширені поломки: електроніка, вихлопна система, підвіска, кузов, двигун, внутрішнє оздоблення, інформаційно-розважальна система, інформаційно-розважальна система
Найчастіше поломки у Range Rover Evoque відбувалися через проблеми з електронікою. При цьому ремонт займає занадто багато часу.
4. Nissan Qashqai (дизель)
Рейтинг надійності: 83,2%
Роки випуску: 2014 — 2021
Поширені поломки: електроніка, гальма, акумулятор, двигун, паливна система, коробка передач
Дизельний Nissan Qashqai поступається в надійності своїй бензиновій версії. Близько 35% власників кросовера стикалися з поломками за останні два роки експлуатації.
3. Range Rover Evoque
Рейтинг надійності: 82,7%
Роки випуску: 2019 — наш час
Поширені поломки: електроніка, вихлопна система, підвіска, кузов, двигун, внутрішнє оздоблення, інформаційно-розважальна система, коробка передач
Range Rover Evoque другого покоління не зміг стати надійнішим за свого попередника. При цьому ремонт моделі став дорожчим.
2. Cupra Formentor
Рейтинг надійності: 81,5%
Роки випуску: 2020 — наш час
Поширені поломки: інформаційно-розважальна система, електроніка, акумулятор, гальма, двигун, внутрішнє оздоблення, внутрішнє оздоблення
Cupra Formentor не так вже й часто стикається з поломками. Проте ремонт кросовера часто займає багато часу.
1. Skoda Karoq (дизель)
Рейтинг надійності: 80,8%
Роки випуску: 2017 — наш час
Поширені поломки: електроніка, кузов, коробка передач, внутрішнє оздоблення, інформаційно-розважальна система
Дизельний Skoda Karoq має безліч проблем із надійністю. При цьому вартість ремонту часто перевищує 2000 доларів.
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