Предок 911: Porsche повернули на дороги найстаріше авто у своїй колекції (відео)

Austro-Daimler ADS-R був створений для конкуренції з більш потужними спорткарами 1920-х років. Це найстаріший автомобіль у колекції музею Porsche.

У музеї німецького бренду Porsche відреставрували раритетний Austro-Daimler ADS-R. Цей автомобіль був сконструйований Фердинандом Порше в 1921 році. Про це повідомили на сайті Carscoops.

На початку 1920-х років Фердинанд Порше був керуючим директором компанії Austro-Daimler у Вінер-Нойштадті, Австрія. У 1921 році він представив спортивну модель ADS-R, яка була доступнішою за багатьох конкурентів. Загалом було створено чотири таких авто.

Фердинанд Порше показав автомобіль перегоннику Олександру Йозефу Коловрату-Краковському, який виступав під псевдонімом Саша. На честь нього новинка отримала приставку Sascha в назві.

На решітці радіатора видно псевдонім перегонника Олександра Йозефа Коловрата-Краковського Фото: Porsche

Тепер же музей Porsche відреставрував і повернув на вулиці Вінер-Нойштадта. Автомобіль їздить майже так само, як і в 1920-х роках.

Austro-Daimler ADS-R "Sascha" оснащений 1,1-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 50 к.с. Вага авто становить лише 598 кг, завдяки чому він був дуже швидким свого часу.

Austro-Daimler ADS-R "Sascha" важить лише 598 кг Фото: Porsche

У 1922 році в перегонах Targa Florio взяли участь одразу три боліди Austro-Daimler ADS-R "Sascha". Два автомобілі фінішували на першому та другому місцях у своєму класі.

Загалом модель брала участь у понад 52 перегонах, вигравши 22 з них. Навіть попри всі заслуги, автомобіль вирішили не запускати в серійне виробництво.

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