Новітні електромобілі Volkswagen, BMW та Mercedes випробували в краш-тестах (відео)

У Euro NCAP показали, як Volkswagen ID.7, BMW i5 і Mercedes-Benz EQE SUV упоралися з краш-тестами. Електромобілі довели, що їхня безпека не поступається моделям із ДВЗ.

Організація Euro NCAP представила результати останніх краш-тестів за участю електромобілів Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz. Усі три авто виявилися дуже безпечними. Про це розповіли на сайті компанії.

В останніх краш-тестах Euro NCAP брали участь електромобілі Volkswagen ID.7, BMW i5 і Mercedes-Benz EQE SUV. Експерти оцінили їх за захистом водія, дорослих пасажирів, дітей, пішоходів, а також перевірили роботу систем безпеки.

Volkswagen ID.7 отримав оцінку 95% зі 100% за захист водія і дорослих пасажирів. За захист дітей і пішоходів модель отримала 88% і 83% відповідно. Стандартні системи безпеки оцінили у 80%.

BMW i5 впорався з краш-тестом трохи гірше за Volkswagen ID.7. Електромобіль отримав оцінку 89% за захист водія і дорослих пасажирів. За захист дітей і пішоходів модель оцінили у 85% і 86% відповідно. Системи безпеки отримали оцінку 78%.

Mercedes-Benz EQE SUV отримав оцінку 87% за захист водія і дорослих пасажирів. За захист дітей і пішоходів модель отримала 90% і 80% відповідно. Стандартні системи безпеки оцінили у 85%.

Усі три протестовані електромобілі отримали максимальний п'ятизірковий рейтинг. Експерти не виявили потенційних травм у манекенів під час ДТП.

Раніше Фокус повідомляв, що компактний кросовер Volvo XC60 не зміг упоратися з оновленим краш-тестом на бічне зіткнення.