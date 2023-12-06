Знайомий незнайомець: презентовано новий рамний пікап Fiat (фото)

Новий Fiat Titano — 5,3-метровий рамний пікап вантажопідйомністю 1000 кг. Модель оснащуватимуть бензиновими і дизельними двигунами з турбонаддувом.

Опубліковано офіційні фото Fiat Titano. Середньорозмірний рамний пікап незабаром надійде у виробництво в Бразилії та Алжирі. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Модель запропонують в бензинових і дизельних версіях Фото: Stellantis

Новий Fiat Titano — 5,3-метрова модель вантажопідйомністю в тонну, яка стане наступницею пікапа Fullback. Відомо, що спочатку його продажі стартують у Латинській Америці й Африці, хоча попередник був представлений і в Європі.

Пікап Fiat Titano виявився знайомим, адже це брат-близнюк Peugeot Landtrek, який нещодавно з'явився і в Україні. Дві моделі зовні відрізняються тільки дизайном решітки радіатора. Салон Fiat Titano не показали, але не виключено, що він буде таким самим, як у Landtrek.

Peugeot Landtrek Фото: Peugeot

У Fiat заявили, що двигуни пікапа відрізнятимуться залежно від ринку. Як відомо, споріднений Peugeot Landtrek випускають із 2,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 210 к.с. і турбодизелями об'ємом 1,9 л (150 к.с.) і 2,2 л (210 к.с.). Є версії з 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП. Привід може бути заднім або повним.

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