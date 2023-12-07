В Україні виявили розкішний 16-річний Lexus із пробігом менше 1000 км (фото)

Седан Lexus ES 350 поставили в гараж практично відразу після купівлі. Преміальний автомобіль ідеально зберігся і виглядає як новий.

В Україні знайдено капсулу часу — Lexus ES 2007 року в новому стані. Розкішний автомобіль 16 років простояв у гаражі. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Lexus ES 350 привезли зі США Фото: Roma Urraco Пробіг авто становить лише 673 км Фото: Roma Urraco

Цей преміальний седан Lexus ES 350 був випущений для американського ринку. В Україну автомобіль неофіційно ввіз "сірий" дилер. Його купили і практично відразу поставили в гараж.

На одометрі Lexus ES висвічується пробіг лише 673 км. Седан добре зберігся — його кузов і салон у відмінному стані.

Салон Lexus ES оздоблений шкірою та деревом Фото: Roma Urraco Автомобіль багато оснащений Фото: Roma Urraco

Комплектація Lexus ES 350 вельми багата. Його салон оздоблено шкірою і деревом, передбачено безключовий доступ, електропривод сидінь, клімат-контроль і дисплей мультимедіа.

Lexus ES 350 оснащений 3,5-літровим V6 потужністю 272 к. с. і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,2 с.

Під капотом встановлено 3,5-літровий V6 Фото: Roma Urraco

Нагадаємо, що седан Lexus ES — дорожчий преміальний побратим Toyota Camry, який випускають з 1989 року. Модель 2007 року належить до п'ятого покоління і вона побудована на платформі Toyota Camry XV40.

До слова, в Україні було знайдено і капсулу часу Toyota Camry, причому седан легко завівся після 15 років простою на паркінгу.

Також Фокус повідомляв, що в Харкові виявили старий мотоцикл 1980 року без пробігу.