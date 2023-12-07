Новий електрокросовер BMW iX3 2025 вперше помітили на дорогах (фото)

BMW iX3 нового покоління стане технологічнішим і отримає збільшений запас ходу. Електрокросовер запропонують у кількох версіях з одним або двома електромоторами.

Компактний електрокросовер BMW iX3 наступного покоління помітили під час дорожніх тестів. Модель буде заснована на платформі Neue Klasse та отримає дизайн у новому фірмовому стилі бренду. Про це розповіли на сайті BMW Blog.

Новий BMW iX3 більше не розділятиме платформу з кросовером X3. Тепер це дві окремі моделі для різних сегментів.

Прототип BMW iX3 наступного покоління покритий камуфляжем, але ключові зміни в екстер'єрі можна розгледіти. Найбільшою відмінністю від поточної моделі стануть компактні передні фари та широка горизонтальна решітка радіатора.

Форма кузова електрокросовера також сильно зміниться. Він буде більше схожий на модель BMW iX, але з більш компактними габаритами.

Силует BMW iX3 буде схожий на електрокросовер iX Фото: BMW Blog

Ззаду розмістять тонкі світлодіодні ліхтарі. Крім цього з'явиться і масивний дифузор.

Ззаду встановлять вузькі ліхтарі Фото: BMW Blog

В інтер'єрі з'явиться нова інформаційно-розважальна система iDrive X. Її вперше показали на концепт-карі Vision Neue Klasse. Усередині встановлять величезний проєкційний дисплей, а кількість фізичних органів управління зведуть до мінімуму.

В інтер'єрі з'явиться величезний проєкційний дисплей Фото: BMW

BMW iX3 наступного покоління оснастять одним або двома електромоторами залежно від версії. Також заявлено нові акумуляторні батареї, які дадуть змогу істотно збільшити запас ходу.

Електрокросовер планують запустити у виробництво в липні 2025 року на новому заводі в Дебрецені, Угорщина. Спершу новинку запропонують тільки в Європі.

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