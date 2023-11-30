BMW готує надпотужний електричний седан: перші подробиці та фото

Електромобіль BMW iM3 може отримати чотиримоторну установку з максимальною віддачею понад 1000 сил. Новинка буде заснована на платформі Neue Klasse.

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Заряджений седан BMW M3 вперше отримає повністю електричну модифікацію. Новинка може з'явитися вже у 2027 році. Про це розповіли на сайті Autocar.

Компанія BMW подала заявку на реєстрацію товарного знака "iM3" до Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу. Таку назву отримає топова спортивна версія нового електричного седана.

Керівник розробки BMW Франк Вебер підтвердив, що iM3 буде заснований на платформі Neue Klasse. Вона призначена для електричних моделей і підтримує одразу кілька електромоторів.

Вебер зазначив, що бензиновий BMW M3 також залишиться в продажу. Тож клієнти зможуть обрати той автомобіль, який їм підходить.

BMW iM3 продаватимуть паралельно з бензиновим M3 Фото: BMW

Новий блок управління електромоторами Heart of Joy дасть змогу зробити характер майбутніх електромобілів BMW "азартнішим". Водій зможе отримувати більше емоцій, ніж від інших електричних моделей на ринку.

"Цей контролер увібрав у себе останні 20 або 30 років нашого досвіду в блоці управління. Усе, що пов'язано з ходовими якостями, керуванням шасі, силовою установкою та трансмісією, тепер розташоване в одному інтегрованому блоці управління", — сказав Вебер.

BMW розробила силову установку, яка складається з чотирьох електромоторів сумарною потужністю 1341 к.с. Поки що невідомо, яку віддачу отримає iM3.

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У BMW заявили, що спортивні моделі Neue Klasse будуть значно швидшими за поточні електрокари бренду. Також вони зможуть перевершити автомобілі з ДВЗ за керованістю і стійкістю.

Раніше Фокус писав, що новий хетчбек BMW 1 Series отримає заряджену версію M135i.