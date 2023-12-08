Новий Renault Duster 2024 вперше показали на офіційних фото

Новий Renault Duster запропонують у бензинових і гібридних версіях, а також із заводським ГБО. Виробництво моделі налагодять у Туреччині з 2024 року.

Новий Duster третього покоління дебютував під маркою Dacia, але його продовжать випускати і під брендом Renault. Тепер же з'явилися і фото Renault Duster 2024 — їх опублікували на офіційному сайті французького виробника.

Якщо попередні Renault Duster відрізнялися від версії Dacia дизайном передньої частини, то тепер кросовери мають однаковий вигляд. Зміни зводяться до напису Renault на решітці радіатора замість логотипа Dacia.

Випуск моделі налагодять в Туреччині Фото: Renault

Салон Renault Duster 2024 не показали, але, найімовірніше, всередині також все залишиться без змін. Кросовер отримає віртуальний щиток приладів, великий тачскрін і мініатюрний джойстик КПП. Серед інших нових опцій — навігація і бездротова зарядка смартфонів.

Новий Renault Duster отримає бензинові та гібридні версії. Кросовер оснащуватимуть 1,0-літровим 100-сильним турбомотором із заводським ГБО, 1,2-літровим 130-сильним, а також 140-сильною гібридною установкою. У пропозиції залишаться версії з переднім і повним приводом.

Кросовер Renault Duster випускатимуть у Туреччині з 2024 року. На цьому ж підприємстві вже збирають седан Renault Taliant, який є близнюком нового Dacia Logan. Саме в такому вигляді продаватимуть новий Duster в Україні.

Раніше Фокус розповідав про новий Duster 2024 у кузові пікап.

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