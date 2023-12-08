Ексклюзив із 90-х: унікальні чеські суперкари Tatra показали на публіці (фото)
Існує тільки чотири купе MTX Tatra V8. Обтічний суперкар здатний розігнатися до сотні за 5,6 с і розвинути 265 км/год.
У музеї Tatra в чеському місті Копржівніце з'явилася цікава експозиція. У ній зібрали одразу три раритетні суперкари MTX Tatra V8. Про це повідомляє сайт Auto.cz.
Подія справді знакова, адже загалом випущено лише чотири купе Tatra MTX V8. Унікальна модель 90-х так і не стала серійною.
MTX Tatra V8 можна назвати першим східноєвропейським суперкаром. Розробка купе стартувала 1986 року, а на Паризькому автосалоні 1991 року представили перший прототип моделі, який викликав фурор.
Обтічне купе MTX Tatra V8 отримало кузов зі скловолокна, встановлений на трубчасте шасі. 4,6-метровий чеський суперкар важить лише 1350 кг.
Дизайн із "гільйотинними" дверима виконаний у стилістиці тих років — авто нагадує легендарні Lamborthini Diablo та Bugatti EB110. Примітно, що висувні фари запозичили в BMW 8 Series, а ліхтарі — від представницької Tatra 613.
У Tatra 613 взяли і двигун V8 повітряного охолодження. Його об'єм збільшили до 3,9 л, що підняло потужність до 218 к. с. у карбюраторній версії та 306 к. с. — в інжекторній.
Карбюраторний варіант Tatra MTX V8 здатний розігнатися до 100 км/год за 6,2 с і розвинути 246 км/год. Модифікація з уприскуванням швидша — 5,6 с до сотні та максимальні 265 км/год.
Суперкар Tatra зібрав 200 замовлень, але криза 90-х не дозволила налагодити виробництво моделі. Зараз три авто зберігаються в Чехії, а одне — у США.
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