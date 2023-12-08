Ексклюзив із 90-х: унікальні чеські суперкари Tatra показали на публіці (фото)

Існує тільки чотири купе MTX Tatra V8. Обтічний суперкар здатний розігнатися до сотні за 5,6 с і розвинути 265 км/год.

У музеї Tatra в чеському місті Копржівніце з'явилася цікава експозиція. У ній зібрали одразу три раритетні суперкари MTX Tatra V8. Про це повідомляє сайт Auto.cz.

Випущено лише чотири Tatra MTX V8 Фото: auto.cz

Подія справді знакова, адже загалом випущено лише чотири купе Tatra MTX V8. Унікальна модель 90-х так і не стала серійною.

MTX Tatra V8 можна назвати першим східноєвропейським суперкаром. Розробка купе стартувала 1986 року, а на Паризькому автосалоні 1991 року представили перший прототип моделі, який викликав фурор.

Висувні фари запозичили в BMW 8 Series Фото: auto.cz

Обтічне купе MTX Tatra V8 отримало кузов зі скловолокна, встановлений на трубчасте шасі. 4,6-метровий чеський суперкар важить лише 1350 кг.

Обтічний кузов виконаний зі скловолокна Фото: auto.cz

Дизайн із "гільйотинними" дверима виконаний у стилістиці тих років — авто нагадує легендарні Lamborthini Diablo та Bugatti EB110. Примітно, що висувні фари запозичили в BMW 8 Series, а ліхтарі — від представницької Tatra 613.

Суперкар оснащений 3,9-літровим V8 повітряного охолодження Фото: auto.cz

У Tatra 613 взяли і двигун V8 повітряного охолодження. Його об'єм збільшили до 3,9 л, що підняло потужність до 218 к. с. у карбюраторній версії та 306 к. с. — в інжекторній.

Топова версія моделі може розвинути 265 км/год Фото: auto.cz

Карбюраторний варіант Tatra MTX V8 здатний розігнатися до 100 км/год за 6,2 с і розвинути 246 км/год. Модифікація з уприскуванням швидша — 5,6 с до сотні та максимальні 265 км/год.

Фото: auto.cz

Суперкар Tatra зібрав 200 замовлень, але криза 90-х не дозволила налагодити виробництво моделі. Зараз три авто зберігаються в Чехії, а одне — у США.

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