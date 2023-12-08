Американці назвали найнадійніші кросовери та позашляховики з пробігом (фото)

Експерти виділили 15 надійних кросоверів і позашляховиків, які рідко доставляють проблеми своїм власникам. Ці моделі мають відмінну репутацію.

Американські експерти назвали найнадійніші кросовери та позашляховики з пробігом. Ці моделі рідко виходять з ладу. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

Кросовери та позашляховики давно стали одними з найпопулярніших типів авто в багатьох країнах світу. Попри це, вибрати відповідну модель з пробігом не так і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.

До рейтингу увійшли 15 найнадійніших кросоверів і позашляховиків. Ці моделі здатні прослужити довгі роки.

Топ 15 найнадійніших кросоверів і позашляховиків з пробігом:

15. Cadillac XT5

Cadillac XT5 має розкішний інтер'єр Фото: Cadillac

Рейтинг надійності: 87/100

Рік випуску: 2018

Cadillac XT5 пропонується з витривалими двигунами та має розкішний інтер'єр. Також цей кросовер відрізняється багатим оснащенням і низькими витратами на обслуговування.

14. Infiniti FX35

Infiniti FX35 пропонує багате оснащення Фото: Infiniti

Рейтинг надійності: 88/100

Рік випуску: 2007

Infiniti FX35 є найстарішим кросовером у цьому рейтингу, але його надійність не викликає сумнівів. Крім цього модель пропонує розкішний інтер'єр і багате оснащення.

13. GMC Terrain

GMC Terrain має практичний інтер'єр Фото: General Motors

Рейтинг надійності: 88/100

Рік випуску: 2012

GMC Terrain є практичним позашляховиком із просторим інтер'єром. Ця модель пропонується з потужними та витривалими двигунами.

12. Toyota RAV4

Toyota RAV4 має низьку витрату палива Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 88/100

Рік випуску: 2010

Toyota RAV4 має низьку витрату пального та багате оснащення. Ще однією перевагою кросовера є його надійність.

11. Subaru Forester

Subaru Forester пропонує високий рівень надійності Фото: Subaru

Рейтинг надійності: 88/100

Рік випуску: 2008

Subaru Forester пропонує високий рівень надійності та поставляється з повним приводом вже в базовій версії. Крім цього у кросовера практичний інтер'єр.

10. Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse має стильний дизайн Фото: Chevrolet

Рейтинг надійності: 88/100

Рік випуску: 2015

Chevrolet Traverse має стильний дизайн і багате оснащення. Також це дуже надійний і безпечний кросовер.

9. Lincoln MKX

Lincoln MKX вирізняється розкішним інтер'єром Фото: Lincoln

Рейтинг надійності: 88/100

Рік випуску: 2015

Lincoln MKX вирізняється розкішним інтер'єром і високим рівнем надійності. Ця модель також має багате оснащення вже в базовій комплектації.

8. Mercedes-Benz GLK

Mercedes-Benz GLK пропонує розкішний інтер'єр Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 89/100

Рік випуску: 2014

Mercedes-Benz GLK виявився надійнішим за багато інших кросоверів бренду. Ця модель також пропонує розкішний інтер'єр.

7. Honda CR-V

Honda CR-V має просторий інтер'єр Фото: Honda

Рейтинг надійності: 90/100

Рік випуску: 2011

Honda CR-V має просторий інтер'єр і надійніший за багатьох конкурентів. Цей кросовер також пропонує високий рівень безпеки.

6. Nissan Murano

Nissan Murano пропонує якісний інтер'єр Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 90/100

Рік випуску: 2013

Nissan Murano пропонує якісний інтер'єр і доступний з дуже надійними двигунами. Крім цього модель має багате оснащення.

5. Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox пропонує просторий інтер'єр Фото: Chevrolet

Рейтинг надійності: 90/100

Рік випуску: 2016

Chevrolet Equinox виявився дуже надійним кросовером. Ще однією перевагою моделі є просторий інтер'єр.

4. Buick Envision

Buick Envision має багате оснащення

Рейтинг надійності: 90/100

Рік випуску: 2018

Buick Envision пропонує багате оснащення вже в базовій комплектації та високий рівень надійності. Цей кросовер також має стильний дизайн.

3. Toyota FJ Cruiser

Toyota FJ Cruiser має мало спільного з іншими сучасними позашляховиками Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 90/100

Рік випуску: 2014

Toyota FJ Cruiser має незвичайний дизайн у ретро-стилі, а також виявився дуже надійним. Цей позашляховик має високий дорожній просвіт і здатний впоратися з бездоріжжям.

2. Lexus GX

Lexus GX завоював відмінну репутацію завдяки своїй надійності Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 91/100

Рік випуску: 2018

Lexus GX є "розкішним братом" Toyota Land Cruiser і пропонує багатше оснащення. Також ця модель завоювала відмінну репутацію завдяки своїй надійності.

1. Lexus RX

Lexus RX став лідером цього рейтингу Фото: Lexus

Рейтинг надійності: 93/100

Рік випуску: 2010

Lexus RX перевершив багатьох своїх конкурентів за надійністю. Ця модель також має високий рівень безпеки та багате оснащення.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найбільш ненадійні сімейні кросовери з пробігом.