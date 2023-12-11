Зроби сам: представлений перший суперкар з Литви (фото)

Новий Rhino RR01 — легке обтічне купе для треку з величезним антикрилом. Його можна купити без мотора або ж оснастити 480-сильним V10.

Литовська компанія Rhino Racing представила суперкар RR01. Авто продаватимуть у вигляді кіт-кара — набору деталей, з яких можна зібрати машину. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Суперкар продають у вигляді набору деталей і збирати його необхідно самому

Новий Rhino RR01 — обтічне трекове купе з дверцятами, що піднімаються вгору, і великими круглими фарами. Воно отримало обвіс і величезне антикрило. В основі авто лежить алюмінієва трубчаста рама, на яку встановлено кузов зі склопластику.

Салон Rhino RR01 доволі простий. Заради зниження ваги відмовилися від оздоблення, шумоізоляції та кондиціонера. Цифровий щиток приладів винесено просто на кермо-штурвал.

Ззаду встановлено величезне антикрило

Rhino RR01 пропонують у двох версіях. Стандартний варіант коштує 25 000 євро і оснащений регульованими амортизаторами. Полегшена версія з полікарбонатом замість скла і 19-дюймовими шинами Toyo обійдеться в 27 500 євро.

Панель приладів встановлена на кермі

Настільки низька ціна зумовлена тим, що литовський суперкар продають без двигуна. Власник під час складання може встановити будь-який свій мотор або ж дозамовити за 37 500 євро 5,2-літровий 480-сильний V10 від Audi R8 і секвентальну КПП.

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