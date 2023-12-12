Бензин, дизель або електро: представлений новий комерційний Citroen (фото)

Citroen Berlingo змінився зовні і став сучаснішим всередині. Модель запропонована у вантажній, вантажопасажирській та пасажирській версіях і доступна у двох варіантах за довжиною.

Презентовано новий Citroen Berlingo 2024. Комерційні фургон і мінівен пройшли модернізацію і надійдуть у продаж з початку 2024 року. Про це повідомляє сайт Citroen.

Модель випускають у бензиновому, дизельному та електричному виконанні Фото: Stellantis

Дизайн Citroen Berlingo змінено в новому фірмовому стилі. Передня частина виконана в дусі новітнього електромобіля Citoren e-C3 — замінено решітку радіатора, фари і бампер.

Як і раніше, Citroen Berlingo запропонований у вантажній, вантажопасажирській і пасажирській версіях з об'ємом багажника до 4000 л. Запропоновано 4,4-метровий п'ятимісний і 4,75-метровий семимісний мінівени.

У салоні замінено кермо і встановлено великий 10-дюймовий тачскрін Фото: Stellantis

У салоні замінено кермо та оновлено передню панель. Встановлено віртуальний щиток приладів, збільшений 10-дюймовий тачскрін і бездротову зарядку для смартфонів. Крім того, з'явилися більш комфортабельні передні сидіння (Advanced Comfort Seats).

Доступні версії Berlingo на 5 і 7 місць Фото: Stellantis

У Європейському союзі буде доступний виключно електромобіль Citroen e-Berlingo зі 136-сильним мотором і батареєю на 50 кВт∙год. Йому збільшили до 320 км запас ходу, а швидка зарядка на 80% займає 30 хвилин.

Об'єм багажника може досягати 4000 л Фото: Stellantis

В інших країнах (зокрема, і в Україні) залишаться і двигуни внутрішнього згоряння — 1,2-літрові бензинові турбомотори на 110 і 130 к. с., а також 1,5-літрові турбодизелі потужністю 90, 100 і 130 к. с.

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