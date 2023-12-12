Знаменитий корейський позашляховик повернеться на ринок після 5 років відсутності (фото)

Наступник SsangYong Actyon збереже купеподібний силует і рамну конструкцію. У салоні позашляховика встановлено великий дисплей.

Позашляховик SsangYong Actyon повертається. Друге покоління моделі може найближчим часом вийти на ринок під брендом KG Mobility (саме так перейменували SsangYong). На австралійському сайті Drive вже з'явилися перші шпигунські фото авто.

Новий KG Mobility/SsangYong Actyon закамуфльований на фото, але зберігає купеподібний силует з похилим дахом і загостреною задньою частиною. Також звертають на себе увагу розширені колісні арки.

У салоні встановлено широкий дисплей Фото: drive.com.au

У салоні на всю передню панель встановлено широкий вигнутий дисплей. Кермо, сидіння і важіль КПП знайомі за різними версіями SsangYong Rexton другого покоління.

Найімовірніше, саме на базі цієї моделі й буде створено новий KG Mobility Actyon. Це означає, що він збереже рамну конструкцію та отримає 2,0-літровий 228-сильний бензиновий турбомотор і 2,2-літровий турбодизель потужністю 204 к. с.

Нагадаємо, що позашляховик SsangYong Actyon з'явився у 2005 році. Його випускали до 2018 року і оснащували 2,3-літровим бензиновим мотором на 148 к. с. і 2,0-літровим 140-сильним турбодизелем.

До слова, нещодавно KG Mobility вивели на ринок недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км.

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