Преміум із 90-х: виявлено розкішну 27-річну Mazda у стані нового авто (фото)

Mazda Millenia — преміальний седан Е-класу з дорогим внутрішнім оздобленням і багатою комплектацією. Автомобіль оснащений клімат-контролем і електроприводом передніх сидінь.

У США виявлено ідеально збережену Mazda Millenia 1996 року. Седан проїхав лише 2045 км (1272 милі). Про це повідомляє сайт Carscoops.

Седан проїхав лише 2045 км за 27 років Фото: carscoops.com

Mazda Millenia була придбана в американському штаті Вірджинія і більше стояла в гаражі, ніж їздила. Автомобіль має вигляд як новий.

Кузов Mazda Millenia ідеально зберігся — на ньому немає іржі або будь-яких пошкоджень. У седана рідна гума і дуже хороший стан внутрішнього оздоблення.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: carscoops.com

Millenia — американська назва дорожчої версії Mazda Xedos 9. Седан Е-класу позиціонували, як преміальний, і він намагався конкурувати з Acura, Infiniti і Lexus.

Передні сидіння отримали електропривод Фото: carscoops.com

Саме тому салон Mazda Millenia оздоблений шкірою і деревом, є клімат-контроль, круїз-контроль, 2 подушки безпеки і електропривод передніх сидінь.

Mazda Xedos 9/Millenia оснащений 2,5-літровим бензиновим V6 потужністю 173 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

Під капотом встановлено 2,5-літровий V6 Фото: carscoops.com

Зараз ця капсула часу Mazda Millenia виставлена на продаж у США. За неї просять 18 700 доларів.

До речі, в сучасній лінійці Mazda також з'явилися преміальні моделі — такі, як кросовер CX-60, що побував на тесті Фокуса.

Також ми повідомляли, що в Україні виявили Lexus 2007 року з пробігом лише 673 км.