"Гелендваген" перетворили на практичний дім на колесах для бездоріжжя (фото)

Mercedes G-Class отримав намет на даху, а в його салоні обладнали спальне місце, кухню і санвузол. "Гелендваген" зберіг позашляхові здібності.

Mercedes G-Class отримав оригінальну модифікацію Розкішний рамний позашляховик перетворили на дім на колесах. Про це повідомляється на сайті німецької компанії Terracamper.

Усередині з'явилася міні-кухня

Саме ця фірма виконала тюнінг "Гелендвагена" — проект назвали TecCrawl. Переробити позашляховик у тримісний дім на колесах можна за 11 000 євро. Mercedes G-Class вибрали завдяки його позашляховим якостям — він ідеально підходить для виїздів на природу.

За доплату доступний переносний туалет Ззаду розкладається диван

На даху "Гелендвагена" розташований розкладний двомісний намет довжиною 2 метри. Також можна розкласти тканинний навіс по периметру авто.

Усередині з'явилися одномісний диван-ліжко і стіл. Також передбачено невеликий холодильник, кухню з газовою плитою і набором посуду та шафи для різної поклажі.

Автомобіль зберіг хороші позашляхові здібності

Усередині з'явилися 20-літровий бак для води і додаткова літієва батарея на 150 А∙год. За доплату доступні додаткові світлодіодні лампи в салоні, автономний обігрівач, переносний туалет і сонячні панелі на дах.

До слова, нещодавно також випустили позашляховий дім на колесах на базі Mercedes Sprinter.

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