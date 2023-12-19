Вінтажна американська вантажівка завелася після 70 років простою на вулиці (відео)

Вантажний International C-30 простояв просто неба з 1952 року. Проте його двигун вдалося завести після нескладного ремонту.

У США вдалося оживити старовинну вантажівку International C-30 1935 року. Автомобіль простояв покинутим на звалищі просто неба понад 70 років. Відео з авто з'явилося на Youtube-каналі nnings Motor Sports.

International C-30 стоїть покинутим з 1952 року Фото: скриншот / YouTube

Вінтажну вантажівку виявили в полі в американському штаті Оклахома. Вдалося встановити, що вона належала деревообробній компанії Chickasaw Lumber Company і експлуатувалася до 1952 року. Потім її просто кинули на вулиці.

Салон вантажівки згнив Фото: скриншот / YouTube

Звісно, за сім десятиліть просто неба вантажівка повністю вкрилася іржею, а оздоблення її салону просто згнило. Як не дивно, двигун при цьому виявився у відносно стерпному стані.

Двигун авто вдалося оживити Фото: скриншот / YouTube

Мотор International C-30 розібрали, прочистили і змастили. Йому замінили свічки, під'єднали акумулятор і подали паливо — і він завівся. А ось поїхати вантажівка не змогла, адже її коробка передач потребує серйозного ремонту.

Вантажівку International C-30 випускали з 1934 по 1936 рік. Вона оснащена 3,5-літровою 80-сильною шісткою і 4-ступінчастою механічною КПП, а її вантажопідйомність — 3 тонни.

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