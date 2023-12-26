Відроджена легенда: седан Mercedes 190 повернуть у виробництво (фото)

Новий Mercedes 190E Evolution II збереже класичний дизайн, але отримає сучасні двигун і шасі. Вартість спортивного седана становитиме 714 000 євро.

Знаменитий Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II повернуть у виробництво. Спортивний седан випустять лімітованою серією наприкінці 2025 року. Поки ж на сайті ательє HWA з'явилися зображення авто.

Саме компанія HWA відродила Mercedes 190E Evolution II. Планують зібрати 100 седанів вартістю 714 000 євро. Проєкт назвали HWA EVO.

Випустять тільки 100 сучасних спорткарів Фото: HWA

На вигляд новий Mercedes 190E Evo II мало чим відрізняється від знаменитого предка. У нього розширені колісні арки, виражений обвіс і величезне антикрило. Нову модель видають тільки тонована оптика і решітка радіатора чорного кольору.

Характеристики Mercedes 190E Evolution II 2025 року поки тримають у секреті. Очікується, що HWA EVO отримає сучасний 4,0-літровий V8, вдосконалене шасі та нові гальма.

У авто розширені колісні арки, а ззаду встановлено антикрило Фото: HWA

Заряджений Mercedes-Benz 190E Evolution II представили в 1990 році і випустили лімітованою серією з 500 авто. В його основі лежить гоночне авто з чемпіонату DTM. Оригінальна модель оснащувалася 2,5-літровою 235-сильною четвіркою і розвивала 235 км/год. Зараз її ціна становить щонайменше $300 000.

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