Skoda може випустити спортивного конкурента Mercedes і BMW (фото)

Skoda Superb RS можуть оснастити потужною гібридною установкою. Таке авто не тільки буде швидким, а й зможе пересуватися на електротязі.

Нова Skoda Superb 2024 року може вперше отримати заряджений варіант RS. На це натякнув СЕО чеського бренду Клаус Зелмер у коментарі британському виданню Auto Express.

Керівник Skoda не став анонсувати нову модель, але погодився з твердженням журналіста, що подібна модифікація дала б змогу конкурувати з преміальними моделями Mercedes і BMW.

Skoda Superb RS може стати плагін-гібридом Фото: Auto Express

Спортивні версії RS у різний час з'являлися у Skoda Fabia, Octavia і Kodiaq, але у Superb такого варіанту ніколи не було. Втім, модель попереднього покоління пропонували з 2,0-літровим 280-сильним турбомотором.

Важливо Опубліковано перші зображення нової Skoda Octavia 2024

У Skoda Superb 2024 цей двигун розвиває 265 к. с. Втім, для версії RS пророкують не його, а гібридну установку з 1,5-літровою турбочетвіркою і електромотором. У спорідненому Volkswagen Passat B9 вона видає 272 к. с.

Нова Skoda Superb RS буде не тільки швидкою, а й економічною. Крім того, вона зможе пересуватися на електротязі. Модель отримає повний привід, спортивну підвіску і збільшені гальма.

Універсал Skoda Superb RS Combi Фото: Auto Express

Очікується, що Skoda Superb RS запропонують у кузовах ліфтбек і універсал. На рендерах у авто більш агресивний передній бампер, обвіс і задній спойлер.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився потужний спортивний електрокросовер BMW.

Також ми писали про заряджений мінівен Opel у Києві.