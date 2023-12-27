Ferrari, Porsche і Bentley: у Туреччині поліція пересіла на швидкісні елітні авто (відео)

Турецька поліція отримала два десятки елітних авто загальною вартістю $3,4 мільйона. Правоохоронці патрулюватимуть вулиці на Ferrari, Bentley і Range Rover.

Поліція Стамбула отримала незвичайне поповнення у свій автопарк. Правоохоронцям передали 23 дорогих авто преміум-класу, серед яких є суперкари та розкішні кросовери. Фото і відео з авто опублікував у соцмережі Х міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая.

Ferrari 458 Italia Фото: Скриншот Bentley Continental GT Фото: Скриншот

Найдорожчим і найшвидшим авто є суперкар Ferrari 458 Italia з 4,5-літровим 570-сильним V8. Він здатен розвинути 325 км/год і зараз уживаним коштує щонайменше $150 000.

Крім того, турецька поліція отримала 550-сильний Bentley Continental GT і електромобіль Porsche Taycan. Недешевими є кросовери Audi SQ5, Range Rover, Mercedes GLS і Volvo XC90.

Range Rover і Mercedes GLS Фото: Скриншот

На фото і відео можна розгледіти Audi A6, Mercedes A-Class і CLA, а також більш доступні Nissan Juke, Peugeot 3008 і Volkswagen Golf. Сумарна вартість авто становить приблизно 100 мільйон лір ($3,4 мільйона).

Поліцейські авто не закуповували за бюджетні кошти. Усі машини конфісковані судом у наркоторговця Хакана Айіка і членів його злочинного угруповання.

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