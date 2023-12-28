Автопілот і запас ходу 800 км: представлений перший електромобіль Xiaomi (відео)

Електромобіль Xiaomi SU7 стане доступнішим конкурентом Tesla Model S і Porsche Taycan. Топова 578-сильна версія моделі стартує до 100 км/год лише за 2,78 с.

У Китаї офіційно презентували новий Xiaomi SU7. Перший автомобіль в історії китайської корпорації надійде у виробництво в першій половині 2024 року і коштуватиме близько 35-40 тис. доларів у базовій версії. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Модель запропонована у версіях на 300 і 578 к.с. Фото: Xiaomi

Новий Xiaomi SU7 — великий електричний седан F-класу, який стане більш доступною альтернативою Tesla Model S і Porsche Taycan. Модель розробили за 1000 днів, а у весь проєкт вклали 1,4 мільярда доларів. Засновник Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що в планах компанії — увійти в ТОП-5 світових автовиробників через 15-20 років.

Автомобіль Xiaomi SU7, дизайн

Електромобіль Xiaomi SU7 вирізняється обтічним дизайном з витягнутим силуетом, аркоподібним дахом і вираженим "носом" з великими краплеподібними фарами. Задня частина злегка загострена. Седан не тільки має стрімкий вигляд, а й вирізняється продуманою аеродинамікою: коефіцієнт лобового опору дуже низький — лише 0,195.

Запас ходу електрокара сягає 800 км Фото: Xiaomi

Габарити Xiaomi SU7 2024:

довжина — 4997 мм;

ширина — 1963 мм;

висота — 1455 мм;

колісна база — 3000 мм;

вага — 1980-2205 кг.

На центральній панелі встановлено великий тачскрін Фото: Xiaomi Заднім пасажирам передбачені знімні планшети Фото: Xiaomi

Салон і технології Xiaomi SU7

У салоні передбачені віртуальний щиток приладів, великий 15,6-дюймовий тачскрін і проекція на лобове скло з доповненою реальністю. У задніх пасажирів є знімні планшети Xiaomi.

На першому ряду встановлено спортивні крісла. У седана два багажники — 517-літровий задній і 105-літровий передній.

Спереду в авто 105-літровий багажник Фото: Xiaomi

Спеціально для SU7 розроблено автомобільну версію операційної системи Xiaomi HyperOS. Електрокар обладнано системами напівавтономного водіння та автоматичного паркування, а до кінця 2024 року він отримає інноваційний автопілот.

Електромобіль Xiaomi SU7, характеристики

Перший автомобіль Xiaomi зі старту запропонують у двох модифікаціях:

SU7 — задній привід, один мотор на 300 к. с. і 400 Н∙м, 5,28 с до 100 км/год, батарея на 73,6 кВт∙год, запас ходу 668 км;

SU7 Max — повний привід, два мотори на 578 к. с. і 838 Н∙м, 2,78 с до 100 км/год, максимальна швидкість 265 км/год, батарея на 101 кВт∙год, запас ходу 800 км.

Китайський електромобіль має 875-вольтну архітектуру, що підтримує надшвидку зарядку. За 5 хвилин запас ходу можна поповнити на 220 км, а за 15 хвилин — на 510 км.

До слова, нещодавно свій флагманський автомобіль презентували і Huawei.

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