Ціни зростуть у рази: в Україні суттєво подорожчають держпослуги для автомобілістів

В Україні подорожчають послуги сервісних центрів МВС. Вартість складання теоретичного іспиту на права зросте в 19 разів, а практичного — у 32 рази.

З 2024 року в Україні зросте вартість низки державних послуг для автолюбителів. Відповідну постанову №1386 вже ухвалив Кабінет Міністрів.

З 1 січня 2024 року подорожчають послуги сервісних центрів МВС. Причому, ціни на деякі з них зростуть доволі суттєво — у 19-32 рази.

Зокрема, за іспит з водіння доведеться заплатити не 13 гривень, а 420. Теоретичний іспит на права подорожчає з 13 до 250 гривень. Видача водійського посвідчення коштуватиме не 26 гривень, а вже 230.

А послуга реєстрації або перереєстрації транспортних засобів подорожчає з 200 до 350 гривень (до цієї вартості не входять номери за 111-350 гривень і пластиковий бланк техпаспорта за 405 гривень). Нагадаємо, що віднедавна в Україні працює онлайн-реєстрація авто через застосунок "Дія".

До слова, з 1 січня також подорожчає і перша реєстрація авто в Україні. Це зумовлено збільшенням суми збору до пенсійного фонду, яка, як відомо, прив'язана до прожиткового мінімуму.

Також Фокус повідомляв, що українці можуть скласти теоретичний іспит на права без навчання в автошколі.