Збір за реєстрацію автомобіля підвищать: скільки українці заплатять у 2024 році

Якщо водієві у 2024 році потрібно буде зареєструвати автомобіль, який коштує трохи більше 800 тисяч гривень, то розмір збору становитиме майже 44 тисячі гривень.

Related video

Українські автомобілісти з січня 2024 року платитимуть більше за першу реєстрацію легкових автомобілів. Вартість зміниться, оскільки зросте збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Про це повідомили в Асоціації українських автовиробників "Укравтопром".

Важливо

Доступні та економічні: в Україні назвали недорогі авто з малою витратою палива (фото)

Розмір пенсійного збору залежить від суми прожиткового мінімуму, який з 1 січня наступного року підвищиться до 3 028 гривень. Що стосується водіїв, то їм доводиться платити збір, розмір якого залежить від вартості легкового автомобіля.

Виходить, що у 2024 році суми будуть такі:

якщо вартість легкового транспорту не перевищує або дорівнює 499,62 тисячі гривень — збір становитиме 3%;

у разі, якщо вартість легкового автомобіля перевищуватиме 499,62 тисячі гривень, але не перевищуватиме суму в 878,12 тисячі гривень — 4%;

якщо вартість легкового автомобіля більше 878,120 тисячі гривень — 5%.

Тобто за вартості транспортного засобу більш ніж у 878,120 тисячі гривень, водії повинні будуть заплатити збір у розмірі 5%, що дорівнює сумі в 43,906 гривень.

Як і раніше, пенсійний збір сплачується при першій реєстрації автомобіля в Україні. Тобто, він поширюється як на нові машини, так і на вживані автомобілі, щойно пригнані з-за кордону. Під час перепродажу машини платити збір не треба.

Онлайн-реєстрація авто через "Дію"

В Україні з 20 грудня 2023 року купувати автомобілі можна онлайн. Договір купівлі-продажу авто оформлятиметься безпосередньо в застосунку "Дія". Після цього необхідно буде надіслати до сервісного центру МВС онлайн-заявку на реєстрацію або перереєстрацію транспортного засобу.

Важливо

У депутатів під час війни знайшли Rolls-Royce і потужні електрокари, — розслідування (відео)

Коли заявку підтвердять, покупцеві поштою надішлють номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт). Користуватися новою послугою можуть тільки ті, хто продає авто вперше за рік.

До слова, у 2023 році в Україні почали реєструвати автомобілі та видавати номерні знаки безпосередньо в автосалонах. Також Фокус розповідав, що в Україні в листопаді водії почали частіше купувати підтримані автомобілі.