Заради переглядів в Instagram: блогер розбив битою скло свого Lamborghini (відео)

Власник Lamborghini Urus заліз на капот авто і розбив скло битою. Свої дії він записав на відео, яке виклав у соцмережах.

Кросовер Lamborghini Urus став жертвою свого власника. Дорогому авто розбили лобове скло бейсбольною битою. Відео з'явилося на сторінці власника в Instagram.

На відео чоловік заскакує на капот і з усієї сили б'є битою по лобовому склу кросовера Lamborghini Urus, обклеєного золотистою плівкою.

Ролик записали заради переглядів в Instagram

З'ясувалося, що Lamborghini Urus належить нідерландському блогеру Джоелю Бойкерсу. Він володіє колекцією дорогих авто, серед яких також є Ferrari 812 Superfast і шестиколісний "Гелендваген". Відео він записав заради переглядів і лайків в Instagram.

Втім, нідерландець все ж схитрував. Лобове скло Lamborghini було пошкоджене до запису відео і так чи інакше потребувало заміни.

Нагадаємо, що новий Lamborghini Urus коштує щонайменше 200 000 євро. Італійський спортивний росовер оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 650 к.с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 305 км/год.

До слова, це не перший подібний випадок. раніше інший блогер знищив суперкар Lamborghini на камеру.

Також Фокус повідомляв, що на старій фермі знайшли покинутими рідкісні Lamborghini 70-х.