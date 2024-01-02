Культовий Ford Mustang 60-х простояв 35 років покинутим у трейлері (фото)
Спорткар Ford Mustang GT не виїжджав на дороги з 1989 року. Рідкісний колекційний автомобіль потребує реставрації.
У США виявили покинутий Ford Mustang 1968 року. Спорткар 35 років простояв усередині причепа-трейлера. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Ford Mustang сховали в трейлері в 1989 році і забули про нього. Автомобіль комплектний, але за 35 років встиг проржавіти. Особливо постраждало днище автомобіля. Також спорткар потребує перефарбування, адже покриття кузова не в найкращому стані.
Салон Ford Mustang зберігся найкраще й оздоблення загалом ціле — потрібне лише його чищення. Комплектація авто включає кондиціонер та дискові гальма.
Пробіг спорткара відносно невеликий — 103 тис. км. Двигун Mustang також покритий іржею, але заводиться. Незабаром машину планують продати приблизно за 40 000 доларів.
Настільки висока ціна зумовлена тим, що автомобіль належить до зарядженої серії Ford Mustang GT 390. Він оснащений 6,4-літровим V8 потужністю 325 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,3 с і розвинути 200 км/год.
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