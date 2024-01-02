Від $25: в Америці дуже дешево продають вживані Porsche Cayenne (фото)

Porsche Cayenne першої генерації суттєво впав у ціні на північноамериканському ринку. "Биток" у хорошому стані можна знайти за 250 доларів.

Ціни на вживані авто з Америки дещо зросли останнім часом, але все одно на аукціонах можна знайти дуже вигідні пропозиції. Приміром, преміальний кросовер Porsche Cayenne першого покоління продавали за ціною всього від $25. Про це повідомляє Авто24, посилаючись на дані американських аукціонів.

Цей Porsche Cayenne продали за 150 доларів Фото: IAA

Найдешевший Porsche Cayenne був проданий у Канаді. Це модель 2009 року з 3,6-літровим двигуном V6 на 290 сил і пошкодженою передньою частиною.

Ще один 3,6-літровий кросовер Porsche Cayenne 2008 року пішов з молотка за $150, однак у нього серйозно постраждала передня частина, спрацювали подушки безпеки і відсутні ключі.

Porsche Cayenne 2008 року пішов з молотка за $175 Фото: IAA

Пару Porsche Cayenne V6 2008-2009 років з меншими ушкодженнями передньої частини і більшим (понад 300 000 км) пробігом, продали за 175 доларів. А 3,2-літрова модель 2004 року після незначного удару і з цілими подушками безпеки обійшлася в $225.

У Porsche Cayenne 2009 року за $250 пошкоджена задня частина і ремонт буде нескладним Фото: IAA

За 250 доларів купили Porsche Cayenne 2009 року з шестициліндровим мотором і пробігом 315 тис. км. У нього пошкоджена задня частина — потрібно міняти бампер, ліхтарі та двері багажника. Салон кросовера цілий.

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