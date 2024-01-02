Старий 20-річний Renault Clio виставили на продаж за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

Renault Clio V6 — заряджений задньопривідний варіант хетчбека. Його 3,0-літровий двигун розташований ззаду.

У Франції на аукціон RM Sotheby's виставили хетчбек Renault Clio 2004 року. За авто В-класу планують виручити близько 110 000 євро — як за новий Mercedes G-Class. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.

Практично всі кузовні панелі авто змінені Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що з молотка піде дуже рідкісний і нестандартний Renault Clio V6. Новим він коштував близько 30 000 євро. Випущено тільки 2864 таких авто, і вони серйозно відрізнялися від стандартної моделі.

Якщо у більшості Renault Clio мотор спереду, а привід передній, то версія V6 є задньомоторною і задньопривідною. До того ж, вона оснащена 3,0-літровою шісткою потужністю 255 к. с.

Двигун Renault Clio V6 розташований ззаду Фото: RM Sotheby's

З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість становить 246 км/год. Крім того, у Renault Clio V6 серйозно змінені підвіска і гальма.

У зарядженої версії дуже мало спільних кузовних панелей зі стандартним Renault Clio, тому вона суттєво відрізняється за дизайном. До того ж, хетчбек є двомісним.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: RM Sotheby's

Саме цей Renault Clio V6 непогано зберігся. Його пробіг за 20 років становить лише 28 тис. км. Це теж вплинуло на ціну авто.

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