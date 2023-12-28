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Авто

Американський ексклюзив: культовий спорткар 70-х виставили на аукціон за $3 мільйони (фото)

Plymouth Barracuda Hemi, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1970
Фото: Mecum | У 1970 році випущено тільки 14 кабріолетів Plymouth Barracuda Hemi

Випущено лише 14 кабріолетів Plymouth Barracuda Hemi. Спорткар із 7,0-літровим 425-сильним V8 здатний розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 240 км/год.

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У США на аукціон Mecum виставили кабріолет Plymouth Barracuda 1970 року. За нього планують виручити близько 3 мільйонів доларів. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Plymouth Barracuda Hemi, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1970 Fullscreen
Кабріолет оцінили в 3 мільйони доларів
Фото: Mecum

Plymouth Barracuda — культова спортивна модель "золотої" ери американського автопрому. Втім, як правило, ці авто відносять до доступної класики.

Plymouth Barracuda Hemi, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1970 Fullscreen
Plymouth Barracuda розганяється до 100 км/год за 5,8 с
Фото: Mecum

Виняток становить дуже рідкісна заряджена версія Plymouth Barracuda Hemi. Це одне з найдорожчих американських ретро-авто всіх часів.

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Загалом випустили 21 кабріолет Plymouth Barracuda Hemi: 14 у 1970 році і ще 7 — у 1971. Їхня ціна на аукціонах доходить до $3,8 мільйона.

салон Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda Hemi, Plymouth Barracuda 1970 Fullscreen
Спорткар пройшов повну реставрацію
Фото: Mecum

Гордість автомобіля — величезний 7,0-літровий двигун V8 Hemi потужністю 425 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП кабріолет здатний розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути швидкість понад 240 км/год.

Plymouth Barracuda Hemi, Plymouth Barracuda, Plymouth Barracuda 1970 Fullscreen
Під капотом встановлено 7,0-літровий 425-сильний V8 Hemi
Фото: Mecum

Plymouth Barracuda 1970 року пройшов повну реставрацію і має чудовий вигляд. Збережена вся оригінальна документація на авто.

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