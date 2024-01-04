Знайомий незнайомець: Geely показали кросовер за $12 500 із мотором Volvo (фото)

Geely Haoyue Pro — глибоко модернізований варіант моделі Emgrand X7, яка раніше продавалася в Україні. Кросовер отримав сучасний салон і 181-сильний турбомотор.

Опубліковано фото нового Geely Haoyue Pro. Кросовер надійде в продаж за ціною приблизно 90 000—100 000 юанів ($12 500—14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

В основі авто лежить Geely Emgrand X7 Фото: CarNewsChina

Кросовер Geely Haoyue Pro — глибоко модернізована версія моделі Vision X6Pro, яка, зі свого боку, створена на базі Geely Emgrand X7. Раніше цю модель продавали в Україні.

Новий Geely Haoyue Pro відрізняється від попередників зміненою передньою частиною з величезною решіткою радіатора, новою оптикою та задніми стійками даху, що "ширяють".

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Розміри Geely Haoyue Pro 2024:

довжина — 4518 мм;

ширина — 1834 мм;

висота — 1715 мм;

колісна база — 2666 мм.

Салон Geely Haoyue Pro практично повністю новий — замінено кермо, передню панель і сидіння. Цифровий щиток приладів і дисплей мультимедіа згруповані в один блок.

Кросовер отримав нові сидіння Фото: CarNewsChina

Змінився й двигун: китайський кросовер Geely Haoyue Pro оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 181 к. с. розробки Volvo. Середня витрата палива становить 6,96 л на 100 км.

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