Новий Duster 2024 виходить на ринок: подробиці та ціни (фото)

Dacia Duster у Європі пропонують у бензинових і гібридних версіях, а також із заводським ГБО. Кросовер подорожчав, але його комплектація істотно розширена.

Новий Duster третього покоління починають продавати в Європі. У країнах ЄС кросовер буде, як і раніше, запропонований під маркою Dacia, а його стартова ціна становитиме 19 290 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер пропонують в бензинових і гібридних версіях Фото: Dacia

Кросовер Dacia Duster 2024 вже доступний для замовлення, але перші авто доставлять покупцям у березні. Зі старту модель запропонована з трьома двигунами:

1,0-літровий 100-сильний бензиновий турбомотор із заводським ГБО (від 19 290 євро);

1,2-літровий 130-сильний бензиновий турбомотор із 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою (від 22 890 євро);

140-сильний гібрид з 1,6-літровою бензиновою четвіркою і парою електромоторів (від 26 290 євро).

Повний привід пропонують тільки для 130-сильної модифікації і його, як і раніше, можна вибрати виключно з механічною КПП.

У дорожчих версіях передбачено віртуальний щиток приладів Фото: Dacia

Базова комплектація Duster 2024 розширена і включає 16-дюймові литі диски, кондиціонер, парктронік і 8-дюймовий сенсорний дисплей.

Топовий варіант Journey (від 22 890 євро) отримав віртуальний щиток приладів, 18-дюймові диски, клімат-контроль, камеру, бездротову зарядку смартфонів і навігацію з 10-дюймовим тачскріном.

Раніше стало відомо, що новий Renault Duster в Україні буде представлений у 2025 році, адже він з'явиться на ринку пізніше, ніж версія від Dacia.

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