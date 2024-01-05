Американець за рік зібрав колекцію з 24 Toyota Land Cruiser (відео)

Для Чада Насіра Toyota Land Cruiser був нездійсненною дитячою мрією. Тепер він колекціонує японські позашляховики і купує по 1-2 таких авто на місяць.

Житель Мічигану Чад Насир колекціонує автомобілі однієї моделі — Toyota Land Cruiser. Він зібрав уже 24 позашляховики різних років випуску. Про це розповідає американське видання Road and Track.

Більшість авто — Toyota Land Cruiser 80

Чад Насір родом із Лівії і для нього Toyota Land Cruiser був недоступною дитячою мрією. За його словами, тільки бізнесмени, чиновники і наркоторговці їздили на японських позашляховиках.

Коли Чад емігрував до США, то пообіцяв собі купити Toyota Land Cruiser, щойно стане на ноги. Йому вдалося відкрити майстерню з тонування скла авто і в 2021 році він заробив гроші на свій перший Toyota Land Cruiser 200 2013 року.

Пікап Toyota Land Cruiser 70

Потім Чад Насір придбав такий самий позашляховик, але 2015 року випуску. Відтоді протягом останніх 15 місяців він купує Land Cruiser — по 1-2 авто на місяць.

У колекції найбільше Toyota Land Cruiser 80 90-х років. Також Чад придбав пікап Toyota Land Cruiser 70 і класичну модель FJ40 70-х років.

Всі позашляховики імпортовані в США і оснащені виключно механічною КПП. Toyota Land Cruiser з невеликим пробігом зберігаються на складі, а інші авто експлуатуються. Чад Насир не збирається зупинятися на досягнутому і продовжить купувати Land Cruiser.

Раніше Фокус розповідав про музей Toyota Land Cruiser — там зібрано близько сотні позашляховиків.

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