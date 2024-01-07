Ексклюзивний суперкар Lamborghini Дональда Трампа виставили на аукціон (фото)
Суперкар Lamborghini Diablo VT Roadster оснащений 492-сильним V12 і здатний розвинути 325 км/год. Авто побудовано за індивідуальним замовленням Дональда Трампа.
У США на аукціон Barrett-Jackson виставили Lamborghini Diablo 1997 року. За суперкар можуть виручити чималу суму, адже першим його власником був експрезидент США Дональд Трамп. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.
Дональд Трамп віддає перевагу лімузинам, але в 1997 році вирішив купити Lamborghini Diablo. Вибір припав на версію VT Roadster зі знімним дахом, причому її виготовили за індивідуальним замовленням Трампа.
У авто особливий синій колір (його не було в палітрі Lamborghini), а на кузові встановлено пам'ятну табличку з написом Donald Trump 1997 Diablo. Салон Lamborghini Diablo VT Roadster оздоблено чорно-білою шкірою. Комплектація авто Дональда Трампа включає антикрило, клімат-контроль і аудіосистему Alpine.
Суперкар Lamborghini Diablo VT Roadster оснащений 5,7-літровим V12 потужністю 492 к.с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Повнопривідний кабріолет здатний розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути 325 км/год.
Дональд Трамп володів Lamborghini Diablo до літа 2002 року, а потім машина двічі переходила з рук у руки. Авто Трампа добре збереглося, а його пробіг становить 40 тис. км.
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