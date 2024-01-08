Як визначається запас ходу електромобілів — особливості методики

Для визначення запасу ходу електромобілі тестують на спеціальному полігоні. Випробування імітують їзду містом та автомагістраллю.

Запас ходу електромобіля — ключовий параметр, на який завжди звертають увагу покупці. Він визначається за спеціальною методикою з чітко виписаними правилами та алгоритмом. Про неї розповіли на сайті Motor Mouth.

Існує кілька різних способів вимірювання запасу ходу електрокарів. Найбільш точною з них вважається методика, розроблена Агентством з охорони навколишнього середовища США ЕРА (United States Environmental Protection Agency). Спочатку це агентство вимірювало витрату палива бензинових авто, а потім зайнялося і запасом ходу електрокарів.

Як правило, відбирають електромобілі з пробігом до 10 000 км. У рамках тестів EPA вони долають не менше 1600 км. Їх тестують на спеціальному полігоні довжиною 6 км. Авто при цьому завантажують, що імітує наявність пасажирів і багажу.

У рамках тестового циклу електрокари чергують рух із зупинками, що імітує міську їзду. Вони розвивають швидкість від 48 до 112 км/год — як на трасі. Їзда по хайвею займає 45% тестового циклу, а по місту — 55%.

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