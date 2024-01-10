Hyundai показали електричне летюче таксі з вертикальним злетом і посадкою (відео)

Повітряне таксі Hyundai Supernal S-A2 здатне пересуватися зі швидкістю 193 км/год на висоті 450 м. Літальний апарат злітає і сідає вертикально.

На виставці CES 2024 у Лас-Вегасі презентували новий Hyundai Supernal S-A2. Електричне літаюче таксі стане серійним у 2028 році. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Hyundai S-A2 здатний розвинути 193 км/год Фото: Hyundai

Літальний апарат є вдосконаленою версією прототипу Hyundai S-A1, показаного 2020 року. Його розробкою займається спеціально створений підрозділ Supernal.

Кабіна розрахована на п'ять осіб Фото: Hyundai

Перші випробування новинки стартують у 2025 році. Для повітряного таксі планують побудувати мережу посадкових майданчиків у різних містах світу.

Усередині передбачені органи управління, але є і автопілот Фото: Hyundai

Новий Hyundai S-A2 — літальний апарат з вертикальним зльотом і посадкою, оснащений одразу вісьмома гвинтами. Його кабіна розрахована на п'ять осіб, причому сидіння виконані енергопоглинаючими.

Повітряне таксі Hyundai отримає автопілот, але будуть і традиційні органи управління — ручки-джойстики та щиток приладів із двома дисплеями.

Hyundai Supernal S-A2 здатний підтримувати крейсерську швидкість 193 км/год на висоті 450 м. Літаюче таксі розраховане на короткі (25-40 км) польоти. Також повідомляється, що воно буде тихим, як посудомийна машина: рівень звуку становитиме 65 дБ під час зльоту і 45 дБ у польоті.

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