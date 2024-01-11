Виявлено рідкісний лімітований спорткар Chevrolet 2001 року з пробігом 1100 км (фото)

Випущено тільки 85 Chevrolet Camaro Intimidator SS, і зараз вони цінуються колекціонерами. Доопрацюванням авто займався відомий гонщик Дейл Ернхардт.

У США знайшли ідеально збережений Chevrolet Camaro 2001 року в рідкісній лімітованій версії Intimidator SS. Пробіг автомобіля становить лише 1100 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Випущено лише 85 Chevrolet Camaro Intimidator SS Фото: autoevolution.com

Цей Chevrolet Camaro Intimidator SS — капсула часу. Кузов, салон і силовий агрегат автомобіля у відмінному стані. Рідкісну модель дуже мало експлуатували і більшу частину часу вона простояла в гаражі. За 23 роки у авто було тільки два власники.

Chevrolet Camaro Intimidator SS — справді колекційний раритет. Загалом випущено лише 85 таких купе, а цей автомобіль — 40-й у серії. Доопрацюванням авто займався семиразовий чемпіон NASCAR Дейл Ернхардт — проект завершили незадовго до його загибелі в 2001 році.

Салон оздоблений чорною шкірою Фото: autoevolution.com

Усі Chevrolet Camaro Intimidator SS були пофарбовані в чорний колір. Спорткар отримав новий спойлер, повітрозабірник на капоті і 17-дюймові диски.

Салон Chevrolet Camaro 2001 року оздобили чорною шкірою і замінили там важіль КПП. Комплектація включає кондиціонер, круїз-контроль і потужну аудіосистему. На кузові і в салоні з'явилися таблички з написами Intimidator SS.

Потужність 5,7-літрового V8 підняли до 381 к. с. Фото: autoevolution.com

Головна особливість Chevrolet Camaro Intimidator SS — 5,7-літровий V8 зі збільшеною з 310 до 381 к. с. потужністю і спортивним вихлопом. Також встановлено диференціал, що самоблокується, і збільшені гальма, а підвіска доопрацьована.

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