Кишенькова ракета: презентовано найекстремальнішу Toyota (відео)

Хетчбеку Toyota GR Yaris оновили дизайн і повністю переробили салон. Спортивна модель стала потужнішою і вперше доступна з автоматичною КПП.

На автошоу в Токіо дебютувала нова Toyota GR Yaris. Заряджений хетчбек пройшов модернізацію слідом за стандартним Yaris і з літа вийде на ринок. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського виробника.

Ззаду змінені ліхтарі Фото: Toyota

Toyota GR Yaris 2024 впізнається за більш агресивною передньою частиною зі збільшеною решіткою радіатора, а також зміненими ліхтарями. Жорсткість кузова збільшена.

У салоні з'явився віртуальний щиток приладів і замінено центральну панель — вона стала ширшою і тепер повернута до водія. Крім того, спортивні сидіння Toyota GR Yaris тепер встановлені на 25 мм нижче.

Центральна панель повернута до водія Фото: Toyota Сидіння Toyota GR Yaris встановлені на 25 мм нижче Фото: Toyota

Основних змін зазнав силовий агрегат Toyota GR Yaris. Віддача 1,6-літрового турбомотора в глобальній версії підвищена до 280 к. с. і 390 Н∙м, а ось для японського ринку вона становить 300 к. с. і 400 Н∙м.

Крім того, тепер поряд із 6-ступінчастою механічною КПП хетчбеку доступний і 8-ступінчастий автомат. Також з'явилася нова система вибору режимів їзди. Звісно ж, зберігається повний привід із диференціалом Torsen.

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