В Україні різко зріс попит на авто з Китаю: найпопулярніші моделі (фото)
Понад 80% авто з Китаю, проданих в Україні за 2023 рік, є електрокарами. Найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen і Honda, зібрані в Піднебесній.
В Україні за 2023 рік істотно збільшилися продажі авто з Китаю. Загалом українці придбали понад 12,2 тисячі автомобілів з Піднебесної — на 82% більше, ніж роком раніше. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
Нових авто з Китаю купили 8 тис.: це на 91% перевищує минулорічний показник і становить 13% авторинку. Уживаних машин реалізували 4,2 тис. (+65% до 2022 року), а їхня частка на ринку становить 2%.
Цікава деталь: 81% проданих китайських автомобілів в Україні за 2023 рік — електрокари. Лідери однакові як у новому, так і в уживаному сегменті — це зібрані в Піднебесній кросовери Volkswagen ID.4 і ID.6, а також Honda M-NV.
Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні за 2023 рік:
- Volkswagen ID.4 — 2651 проданих авто.
- Dongfeng/Honda M-NV — 557 шт.
- Volkswagen ID.6 — 491 шт.
- Chery Tiggo 4 — 351 шт.
- Honda eNS1 — 327 шт.
ТОП-5 найпопулярніших уживаних авто з Китаю в Україні:
- Volkswagen ID.4 — 1573 проданих авто.
- Dongfeng/Honda M-NV — 460 шт.
- Volkswagen ID.6 — 282 шт.
- Honda eNS1 — 182 шт.
- Tesla Model Y — 123 шт.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні за 2023 рік майже втричі збільшилися продажі електромобілів.
Також ми писали, що на українському авторинку домінують кросовери.