В Україні різко зріс попит на авто з Китаю: найпопулярніші моделі (фото)

Понад 80% авто з Китаю, проданих в Україні за 2023 рік, є електрокарами. Найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen і Honda, зібрані в Піднебесній.

В Україні за 2023 рік істотно збільшилися продажі авто з Китаю. Загалом українці придбали понад 12,2 тисячі автомобілів з Піднебесної — на 82% більше, ніж роком раніше. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Нових авто з Китаю купили 8 тис.: це на 91% перевищує минулорічний показник і становить 13% авторинку. Уживаних машин реалізували 4,2 тис. (+65% до 2022 року), а їхня частка на ринку становить 2%.

Honda M-NV активно ввозять із Китаю в Україну Фото: Honda

Цікава деталь: 81% проданих китайських автомобілів в Україні за 2023 рік — електрокари. Лідери однакові як у новому, так і в уживаному сегменті — це зібрані в Піднебесній кросовери Volkswagen ID.4 і ID.6, а також Honda M-NV.

Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні за 2023 рік:

Volkswagen ID.4 — 2651 проданих авто. Dongfeng/Honda M-NV — 557 шт. Volkswagen ID.6 — 491 шт. Chery Tiggo 4 — 351 шт. Honda eNS1 — 327 шт.

ТОП-5 найпопулярніших уживаних авто з Китаю в Україні:

Volkswagen ID.4 — 1573 проданих авто. Dongfeng/Honda M-NV — 460 шт. Volkswagen ID.6 — 282 шт. Honda eNS1 — 182 шт. Tesla Model Y — 123 шт.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні за 2023 рік майже втричі збільшилися продажі електромобілів.

Також ми писали, що на українському авторинку домінують кросовери.